Starting Six: Perugia si prende la 'sua' Supercoppa

ROMA- Starting Six in versione maschile non può che raccontarci del primo trofeo della stagione. A Palazzo Wanny di Firenze, Perugia, per la sesta volta, la terza di fila, ha messo in bacheca la Supercoppa Italiana sconfiggendo in rimonta, dopo una battaglia senza fine un Itas Trento che ha dimostrato, nell’ accesa finale di essere pronta a sfidare i Block Devils alla pari in tutte le competizioni. Partita bellissima quella che ha assegnato il trofeo ma di altissimo livello anche le semifinali del giorno prima che hanno visto prima la stessa Perugia faticare per avere ragione di Piacenza e poi Trento demolire Monza, vendicando la sconfitta in semifinale Play Off dello scorso anno.