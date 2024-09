La Champions Maschile e Femminile su Sky e DAZN

Scatterà il 12 novembre la rassegna europea, che vedrà impegnate nei palazzetti di tutta Europa alcune delle migliori formazioni che la SuperLega può offrire, senza dimenticare che il titolo di campioni in carica appartiene all’Itas Trentino.

Da quest’anno la Champions League sarà quindi visibile su DAZN, che trasmetterà anche due partite a turno della SuperLega Credem Banca, e su Sky, che ha acquisito i diritti della Champions League per le prossime due stagioni. Il grande volley si prepara per tornare in scena anche in Europa.

DAZN-



Dopo il successo della scorsa stagione, la pallavolo europea fa il suo ritorno su DAZN per un’offerta di volley ancora più completa, grazie ad un bouquet di competizioni che include anche due tra i migliori match della massima serie italiana, i Mondiali per Club, la Volleyball Nations League e il Mondiale. Un’offerta multisport in continua crescita, con il volley sempre più protagonista su DAZN. Grazie al rinnovo dell’accordo con Infront, detentore dei diritti CEV, sulla piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo torna la CEV Champions League per altri due anni, fino al 2026, con la trasmissione in co-esclusiva di tutte le partite dei club italiani e i migliori match della massima competizione europea. L’avvio della fase a gironi della CEV Champions League è previsto per il 13 novembre, offrendo un calendario ricco di grandi sfide tra i migliori club del continente.

Ma per entrare già nel clima del grande volley, tutti i tifosi italiani potranno già seguire in app su DAZN le emozioni del massimo campionato italiano maschile in partenza questo weekend, 29 settembre, con l’appuntamento alle 16.00 tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena e alle 18.00 con la sfida tra Cisterna Volley e Itas Trentino e di quello femminile al via il weekend del 5 e 6 ottobre.

SKY-



Sky ha acquisito i diritti della CEV Champions League maschile di volley per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026, grazie all’accordo siglato con Infront, detentore dei diritti CEV. L’inizio del torneo maschile è programmato per martedì 12 novembre. Un lungo ed emozionante cammino che porterà fino alle Final Four, il 17-18 maggio. La più importante competizione europea per Club della pallavolo sarà su Sky e in streaming su NOW, con 3 squadre maschili, Sir Sicoma Monini Perugia, Allianz Milano e Vero Volley Monza. In campo il meglio del panorama pallavolistico europeo, con gli Azzurri campioni del mondo di Fefè De Giorgi a caccia del titolo contro i top team delle migliori leghe del continente. Grande attesa per le gare delle squadre italiane, che puntano a ripetere le prestazioni delle stagioni precedenti. Inoltre, su Sky e NOW anche una selezione delle migliori partite di CEV Cup e Challenge Cup, competizioni che vedranno impegnate Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova. Sky Sport garantirà una copertura editoriale di primo livello, con 3 match per ogni turno e oltre 50 incontri totali, con aggiornamenti su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. In campo la squadra editoriale di Sky Sport composta da Roberto Prini, Stefano Locatelli e Giovanni Cristiano, con le voci tecniche dei campioni Andrea Zorzi, Francesca Piccinini e Rachele Sangiuliano.