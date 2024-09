Starting Six: Conegliano è sempre regina

ROMA- La puntata al femminile di Starting Six non può che riaccendere i riflettori sull’indimenticabile serata del PalaEur di Roma, in una cornice incredibile davanti a 10300 spettatori, nella quale Conegliano ha conquistato la sua ottava Supercoppa Italiana, la settima di fila, superando, dopo una lunga battaglia una Milano che, pur priva di Paola Egonu, ha sfiorato la grande impresa.

Prima Fila racconta di una partita di grande e rara intensità, cinque set davvero spettacolari fra due squadre non ancora al massimo ma che hanno fatto vedere per intero, pur con diverse sbavature visto il periodo della stagione, tutte le loro enormi potenzialità. Conegliano, sotto nel punteggio, è stata brava a reagire, a rimontare e ad imporsi al tie break, togliendo dalle mani e dalla testa di Lavarini il trofeo tanto anelato dalle lombarde, mai così vicine a ribaltare il pronostico. Tra le protagoniste assolute della serata Miriam Sylla, che ha trascinato Milano con 24 punti. Un’altra campionessa Olimpica, Sara Fahr, dall’altra parte del campo, ha tolto le castagne dal fuoco a Daniele Santarelli, conquistandosi il titolo di MVP del match.

Show Globale ci regala i momenti più intensi e divertenti della partecipazione delle azzurre a ‘Ballando con le Stelle’ dove Orro, Danesi, Sylla, De Gennaro, Fahr e Lubian sono salite sul palco di Milly Carlucci, con Orro e Lubian protagoniste di un indiavolato merengue da tramandare ai posteri.

Accademia Volley ci porta presso la Sala Tevere del Palazzo dello Sport di Roma dove, in occasione della Supercoppa Italiana, si è tenuto il workshop formativo dell’Accademia FIPAV organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha visto svilupparsi una serie di approfondimenti sui principali aspetti del rapporto tra le nuove generazioni di atleti e i rispettivi genitori. L’evento, moderato dal direttore di Rai Sport Jacopo Volpi e dal titolo “Nuove generazioni di atleti e genitori: come gestirle”, ha avuto come obiettivo quello di elaborare possibili strategie di collaborazione tra le generazioni di atleti e i vari soggetti che operano all’interno delle società sportive, fornendo al contempo un primo contributo allo sviluppo di competenze nella gestione e valorizzazione delle nuove generazioni all’interno delle organizzazioni sportive. Hanno partecipato all'evento il vicepresidente federale Luciano Cecchi e il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris.