La Roma all'esordio in Challenge Cup

ROMA-Dopo la conquista della WEVZA Cup, il primo trofeo europeo della storia del club, e la vittoria al debutto casalingo in campionato contro la Cda Volley Talmassons FVG per 3-1, la SMI Roma Volley è pronta all’esordio assoluto in CEV Challenge Cup 2025. Mercoledì 9 ottobre, alle ore 18, al Palazzetto dello Sport di Roma, le Wolves affronteranno le croate del Kelteks Karlovac nella gara di andata dei 32esimi di finale della terza competizione continentale.