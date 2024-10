Challenge Cup: Roma in Croazia per conquistare i 16i

KARLOVAC (CROAZIA)- Passa dalla Croazia la strada per i 16esimi di finale di CEV Challenge Cup. Dopo il convincente successo della gara d’andata di mercoledì scorso (3-0 tra le mura amiche al debutto assoluto nella manifestazione) la SMI Roma si prepara alla prima trasferta europea della stagione, andando a far visita mercoledì 16 ottobre, alle ore 18, alle croate del Kelteks Karlovac nel ritorno dei 32esimi di finale della terza competizione continentale per club.

La squadra guidata dal capo allenatore Giuseppe Cuccarini è molto coesa, infatti, non a caso, anche la lungodegente Melli, in recupero dall’intervento alla mano, e Adelusi, ferma ai box dalla scorsa settimana per un leggera lesione muscolare al gluteo, sono partite con il gruppo. Il passaggio del turno, oltre ad aprire le porte per il doppio confronto con le romene del Rapid Bucarest nel mese di novembre, sarebbe il modo migliore per mettersi alle spalle la sconfitta in campionato contro la forte Milano ed arrivare con il massimo dell’entusiasmo a una delle sfide più difficili della regular season. Domenica prossima, alle ore 16:30, le giallorosse riceveranno in un Palazzetto dello Sport di Roma, che sta andando verso il tutto esaurito, la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, campione d’Italia, d’Europa e del mondo in carica.

Le parole di Veronica Costantini-

« Non vediamo l’ora di tornare in campo per la gara di ritorno. All’andata abbiamo giocato molto bene ma adesso dobbiamo rimanere concentrate per conquistare l’accesso ai 16esimi di finale di CEV Challenge Cup. La vittoria della WEVZA Cup è stata emozionante e vogliamo continuare ad onorare il cammino europeo fino in fondo. Siamo orgogliose di aver riportato Roma a disputare una competizione europea dopo tanti anni ».

CHALLENGE CUP GARA DI RITORNO 16i DI FINALE-

Mercoledì 16 ottobre Ore 18.00

Kelteks Karlovac-Smi Roma (And. Smi Roma- Kelteks Karlovac 3-0 (25-9, 25-14, 25-16)