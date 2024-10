Challenge Cup: Roma conquista i sedicesimi

KARLOVAC (CROAZIA)- La Smi Roma vola di slancio ai sedicesimi di Challenge Cup andando a vincere per 0-3 (17-25 15-25 9-25) sul campo delle croate del Keltkes Karlovac. Vittoria e qualificazione mai in discussione per le giallorosse, che forti della vittoria dell'andata, hanno assolto la pratica nei primi due set e completato la missione vincendo anche il terzo parziale. Cuccarini ha approfittato del match per verificare schemi e alternative in vista dei prossimi impegni di campionato. Un turno di riposo per il libero Zannoni, sostituita da un'ottima Cicola. Nella serata spicca la performance di Rotar che, con 17 palloni vincenti, è risultata la più convincente nelle file delle wolves.