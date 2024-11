Challenge Cup: Civitanova nella tana del Karlovarsko

Giovedì 14 novembre, alle 18.00 (live streaming su EuroVolley TV), capitan Fabio Balaso e compagni scenderanno in campo nella tana del VK Karlovarsko, in Repubblica Ceca, per il turno di andata dei Sedicesimi di Challenge Cup, mentre domenica 17 novembre, alle 18, i cucinieri sfideranno la Valsa Group Modena tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum per mantenere l’imbattibilità interna stagionale anche nell’8ª giornata di SuperLega Credem Banca 2024/25. La formazione marchigiana lavorerà con massima attenzione ai dettagli nel pomeriggio odierno per una sessione di tecnica. Mentre lo staff sanitario continuerà a monitorare le condizioni di Eric Loeppky, in panchina domenica scorsa per un risentimento al retto addominale, i suoi compagni di reparto, ben imbeccati da un Mattia Boninfante in ascesa, hanno dimostrato di avere benzina per sostenere gli impegni delicati. A partire da Mattia Bottolo, ficcante al servizio e dalla spiccata personalità nel gioco, passando per il talento bulgaro Alex Nikolov, che pur essendo convalescente ha ricordato a tutti quanto possa pesare il suo estro nelle fasi critiche dei match, fino al potente iraniano Poriya Hossein Khanzadeh, entrato con il giusto spirito, e Francesco Bisotto, impiegato da schiacciatore in situazioni del genere. D’ora in avanti si marcerà al ritmo di due gare a settimana fino al Mondiale per Club, in programma dal 10 al 15 dicembre in Brasile. Per la Lube sarà fondamentale svuotare l’infermeria e sfruttare ogni situazione per allenarsi in palestra nonostante i molti impegni ufficiali.

CHALLENGE CUP ANDATA 16i-

Giovedì 14 novembre Ore 18.00

VK Karlovarsko-Cucine Lube Civitanova Arbitri: Jakisa, Thomsen