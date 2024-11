Champions League: Perugia ospita i cechi dello Jihostroj

Primo avversario di questo 4° round della Pool D è il team ceco del Jihostroj Ceské Budejovice, guidato da coach Zden?k Šmejkal.

La squadra ceca ha vinto il proprio campionato lo scorso anno ed è una compagine poco conosciuta nel campionato italiano. Tra le file del Bud?jovice c’è solo il centrale serbo Aleksandar Okoli? che ha militato in Superlega a Milano nella stagione 2019-2020.

Attualmente è quarta nella classifica del campionato ceco di ?EZ extraliga, con 16 punti, frutto di sei vittorie e due sconfitte in otto partite giocate.

Approcciarsi a questo nuovo cammino «con umiltà, generosità e da protagonisti»: è la chiave per intraprendere questo nuovo percorso secondo coach Angelo Lorenzetti, che ieri sera, ospite negli studi di Rete Sole nella puntata di Lunedì Volley, ha sottolineato che la squadra vuole dare valore a quanto fatto lo scorso anno proprio per tornare in Champions:

Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti-

«I ragazzi conoscono le azioni legate a queste tre parole e questo dobbiamo e vogliamo fare. Lo scorso anno in semifinale ci siamo accorti cosa vuol dire arrivare in Champions perché è cambiato il regolamento e il regolamento ti impone di giocare ogni set per vincere, quindi non puoi permetterti un approccio a qualsiasi set non ideale; l’altro aspetto è che in Champions, anche se ci sono squadre potenzialmente più forti delle altre, ogni squadra, anche di campionati minori, nel proprio campionato è “regina”, cioè è una squadra che sa vincere, sa gestire la pressione, si allena proprio per questi eventi e quando va ad affrontare una squadra sulla carta più forte, la differenza che puo’ capitare rispetto al campionato italiano è che non c’è un passato, è tutto nuovo e questi sono dei vantaggi che spesso queste squadre che vengono ad esempio dal campionato ceco, sfruttano. Non dobbiamo commettere errori di “non lettura” e il primo obiettivo è iniziare bene, già dal primo set».

CHAMPIONS LEAGUE 1a GIORNATA POOL D-

Mercoledì 13 dicembre Ore 20.30

Sir Sicoma Monini Perugia-?eské Bud?jovice Arbitri: Fereira. Garcia.