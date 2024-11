Champions Leagjue: VakifBank troppo forte per Milano

ISTANBUL (TURCHIA) – La Numia Vero Volley Milano non riesce a chiudere il girone di andata della Pool C in CEV Champions League con un percorso netto. Dopo i successi contro FC Porto e Calcit Kamnik, la formazione di coach Lavarini, infatti, si è arresa in tre set 3-0 (25-19; 25-18; 25-17) alla forza del VakifBank Istanbul.

Le meneghine, prive di Orro e Marinova, hanno faticato a essere incisive in attacco e a trovare continuità a muro. In avvio di match, il VakifBank si è subito portato al comando, ma Milano è stata brava a rimanere in scia e ristabilire la parità, seguita però dal cambio di ritmo delle padrone di casa, che si sono aggiudicate con due muri consecutivi il set. Il secondo parziale è iniziato in equilibrio, ma il VakifBank ha accelerato a metà parziale, sfruttando una serie di break decisivi per chiudere 25-18 contro una Milano combattiva ma poco incisiva nei momenti chiave. Nella terza frazione, Vero Volley è partita forte, ma il VakifBank ha nuovamente recuperato rapidamente, allungando nel finale e chiudendo set (25-17) e incontro. MVP della partita Marina Markova, mentre tra le fila meneghine la top scorer è stata Paola Egonu con 14 punti, seguita da Myriam Sylla con 12. Giusto il tempo di salire in aereo e rientrare in Italia per la Numia Vero Volley che sarà nuovamente in campo domenica 1 dicembre alle ore 17:00 per affrontare, sul taraflex di Treviglio, la formazione di Bergamo nella decima giornata di andata della Regular Season di Serie A1 Tigotà.

Per la sfida in terra turca, coach Lavarini si affida, in assenza di Orro, alla regia di Konstantinidou in diagonale con Egonu, Sylla e Daalderop come schiacciatrici, Danesi-Kurtagic al centro e Fukudome nel ruolo di libero.

In avvio di match, Egonu regala il primo punto alla Numia Vero Volley subito seguita dal muro milanese per il 2-2. Il VakifBank prova a scappare, mettendo a segno il break (4-2) e mantenendolo nonostante gli attacchi delle ragazze di Lavarini (7-5). Il vantaggio turco si interrompe sull’8-8 con il monster block di Danesi. Sull’11-11 arriva l’ace di Sylla, ma la diagonale di Markova e il muro di Gunes rimettono le padrone di casa avanti di +2. Sylla riporta Vero Volley nuovamente a -1 (18-17), ma ancora Markova è implacabile in attacco e arriva il primo time-out di serata per coach Lavarini. Alla ripresa le turche allungano a +4 (22-18), divario che Daalderop prova ad accorciare. Due muri consecutivi consegnano il set alle padrone di casa (25-19).

Sylla inaugura di potenza il secondo parziale (0-1), mentre con il muro di Danesi Milano prova a mettere la testa avanti (2-3). Punto a punto tra le due formazioni fino all’8-5 per il VakifBank e sospensione per la Numia. Si vede in campo anche Cazaute, che serve a Sylla l’occasione per il 9-7. Massimo vantaggio ora per le padrone di casa che si portano sul +5 (14-9). Kurtagic spezza la difesa avversaria, mettendo a terra il 15-11, mentre Egonu in diagonale segna il 17-13. La panchina di Vero Volley spende il suo secondo time-out sul 20-14 per provare a interrompere la striscia vincente turca. Al rientro in campo si fa sentire subito Danesi, ma Yuan replica senza esitazione. Continua la progressione del VakifBank, che si aggiudica il parziale 25-18.

Ingresso in campo di Heyrman (per Kurtagic) e break di vantaggio per Milano (0-2), con l’ace di Egonu a segnare poi l’1-4. La formazione turca, con un filotto di tre punti, ritrova la parità sul 5-5. Sull’11-9 arriva il break per il Vakifbank e anche i 30″ per Milano. La Numia ritrova il -1 (sul 13-12 e 14-13), ma le padrone di casa non si lasciano sfuggire l’occasione e ritornano avanti di +4 (19-15). Allungo pesante (+6) per le turche, con Milano che fatica ad uscire dalla situazione di stallo. Sylla annulla il primo di nove match point (24-16) per il VakifBank che però si aggiudica il set (25-17) e l’incontro, portandosi così in vetta al girone.

Le parole di Anna Danesi

« La partita di oggi ha ricordato, per certi aspetti, quella contro Conegliano, anche se si sono visti alcuni miglioramenti. L’attacco e la copertura, ad esempio, hanno funzionato meglio, ma restano ancora margini di crescita, soprattutto in difesa. L’unica strada è abbassare la testa, lavorare duramente e migliorarsi sempre di più per evitare che gare come questa si ripetano nel prossimo futuro ».

Il tabellino-

VAKIFBANK ISTANBUL – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-0 (25-19; 25-18; 25-17)

VAKIFBANK ISTANBUL: Aykac Altintas (L), Van Ryk 13, Bosetti 8, Sila 4, Yuan 10, Gunes 5, Markova 18. N.E. Frantti, Gergef (L), Uyanik, Acar (L), Cebecioglu, Akbay, Yener. All. Guidetti.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Cazaute, Heyrman, Danesi 5, Konstantinidou, Fukudome (L), Kurtagic 1, Sylla 12, Egonu 14, Daalderop 8. N.E.: Gelin (L), Guidi, Guerra, Pietrini, Da Pos. All. Lavarini.

ARBITRI: László Adler, Igor Porvaznik

Durata set: 21′, 23′, 24′. Tot: 68′

MVP: Marina Markova (VakifBank Istanbul)