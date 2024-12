Mondiale per Club: Trento e Civitanova sfidano le iraniane

UBERLANDIA (BRASILE)- Abbandonate momentaneamente le fatiche di SuperLega Credem Banca, Trentino Itas e Cucine Lube Civitanova si preparano per l’imminente Mondiale per Club , che vedrà l’esordio delle formazioni italiane nella giornata di domani.

La competizione internazionale, che quest’anno si svolgerà a Uberlandia, in Brasile, vedrà i dolomitici aprire la rassegna continentale, con la sfida alle ore 14.00 (orario italiano) contro gli iraniani del Shahdab Yazd, mentre i cucinieri scenderanno in campo alle ore 17.30 per affrontare gli iraniani del Foolad Sirjan Iranian.

La competizione, in programma da domani, martedì 10 dicembre, fino al 15 dicembre prossimo, sarà trasmessa in diretta su DAZN e VBTV, con gli appassionati e i tifosi che potranno seguire da vicino le gesta delle squadre allenate da Fabio Soli e Giampaolo Medei. Trentino Itas, partecipa alla competizione in qualità di Campione d’Europa in carica, mentre Cucine Lube Civitanova vi prende parte come miglior semifinalista della Champions League 2024.

Le parole di Marko Podrascanin (Cucine Lube Civitanova)-

« Siamo arrivati nella parte opposta del mondo dopo un lungo viaggio e affronteremo le migliori squadre dei rispettivi continenti. Anche gli avversari vorranno vincere il titolo. La prima rivale secondo me è la squadra più insidiosa della Pool A. Gli iraniani del Foolad sono i vincitori dello Scudetto nel proprio paese e si sono laureati campioni d’Asia. Il nostro compagno ha giocato insieme a molti di loro, quindi abbiamo avuto modo di parlarne, diversi giocatori della Nazionale Iraniana militano nel Sirjan, dovremo fare attenzione. Non è semplice passare dal freddo dell’inverno italiano ai 30 gradi dell’estate brasiliana, ma siamo preparati anche a superare queste difficoltà. Vogliamo partire bene perché l’obiettivo è vincere il girone e poi giocarci l’accesso alla Finalissima iridata. Ora pensiamo alle singole sfide della Pool A! ».

Le parole di Fabio Soli (Allenatore Trentino Itas)-

« Questo Mondiale per Club ha un grande significato per questo gruppo, che vi partecipa dopo aver vinto la Champions League. Ci mancherà un atleta importante come Kozamernik, ma abbiamo comunque le qualità per giocarci le nostre carte sino in fondo, soprattutto se riusciremo a mettere in campo la miglior versione di noi stessi, come individualità e come squadra. Ci attendono tre partite che, per vari motivi, sono impegnative, ricche di insidie e molto differenti fra loro; l’esordio contro la compagine iraniana sarà un bel banco di prova perché avverrà a poche ore dal nostro approdo in Brasile e contro giocatori che sono abituati a vivere manifestazioni importanti con la maglia della loro Nazionale e che hanno qualità e fisicità. Contro il Ciudad bisognerà invece tenere a bada l’esuberanza di tanti atleti giovani e la loro comprensibile voglia di sovvertire i pronostici, mentre la sfida col Sada è obiettivamente la più ostica. Si tratta di una grande squadra, con tante individualità di rilievo, che tradizionalmente ha sempre fatto molto bene in questa manifestazione quando l’ha giocata nel proprio Paese ».

LE DUE POOL-

Pool A

Praia Clube (BRA)

Foolad Sirjan Iranian (IRI)

Cucine Lube Civitanova

Al Ahly SC (EGY)

Pool B

Trentino Itas

Sada Cruzeiro (BRA)

Ciudad Voley (ARG)

Shahdab Yazd (IRI)

IL PROGRAMMA DEL MONDIALE PER CLUB-

Martedì 10 dicembre 2024

Ore 14.00, Trentino Itas – Shahdab Yazd (Pool B)

Ore 17.30, Foolad Sirjan Iranian – Cucine Lube Civitanova (Pool A)

Ore 21.00, Sada Cruzeiro – Ciudad Voley (Pool B)

Mercoledì 11 dicembre 2024

Ore 00.30, Praia Clube – Al Ahly SC (Pool A)

Ore 14.00, Trentino Itas – Ciudad Voley (Pool B)

Ore 17.30, Foolad Sirjan Iranian – Al Ahly SC (Pool A)

Ore 21.00, Sada Cruzeiro – Shahdab Yazd (Pool B)



Giovedì 12 dicembre 2024

Ore 00.30, Praia Clube – Cucine Lube Civitanova (Pool A)





Ore 21.00, Praia Clube – Foolad Sirjan Iranian (Pool A)

Venerdì 13 dicembre 2024

Ore 00.30, Trentino Itas – Sada Cruzeiro (Pool B)

Ore 21.00, Sada Cruzeiro – Shahdab Yazd

Sabato 14 dicembre 2024

Ore 00.30, Cucine Lube Civitanova – Al Ahly SC (Pool A)

Ore 17.30, Prima classificata Pool A – Seconda classificata Pool B

Ore 21.00, Prima classificata Pool B – Seconda classificata Pool A

Domenica 15 dicembre 2024

Ore 15.00, Finale 3°/4° posto

Ore 18.30, Finale 1°/2° posto