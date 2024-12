Champions League: Milano attende la visita dell'Innsbuck

MILANO- L’ultima occasione per vedere all’opera Allianz Milano nel suo Allianz Cloud in questo 2024 è un’occasione europea, che arriva oggi, mercoledì 18 dicembre (ore 19.30) quando torna protagonista la Cev Champions League. La squadra di Roberto Piazza ospita gli austriaci dell’Innsbruck dopo lo spettacolare tie-break nell’ultima uscita, quella in casa a Busto Arsizio, terminato con la vittoria dei polacchi di Zawiercie, i meneghini vogliono subito rifarsi per blindare la seconda piazza della Pool C e possibilmente tornare a insidiare anche la prima posizione nel girone, al momento occupata dall’Aluron Warta di Russell sfruttando l’onda positiva derivata dalla vittoria in campionato contro Gioiella Prisma Taranto. La graduatoria vede attualmente (al giro di boa) i polacchi a 8 punti, Allianz Milano a 6, Roeselare a 3 e Innsbruck a 1.

Innsbruck è ancora imbattuta in questa stagione nei tornei nazionali, 11 vittorie su altrettanti incontri nella AVL, con il successo per 3-1 UVC Holding Graz si è assicurata la finale di Coppa d’Austria. Ricordiamo che la società fondata nel 1997 ha vinto gli ultimi due campionati (12 i successi complessivi).

In panchina c’è coach Lorenzo Tubertini già alla guida di Modena, Vibo, Latina, Cisterna, Siena, Montpellier, Narbonne e ora Innsbruck. Il 6+1 titolare dei tirolesi comprende in palleggio gigante estone Roberto Viiber, di 205 centimetri, che fece molto bene quattro anni fa a Cantù. L’opposto è il giovane americano Kyle Hobus (19 punti nella semifinale di Coppa d’Austria) 24 anni per 205 centimetri, alla sua prima esperienza europea con il polacco Przemys?aw Kupka pronto a subentrare. Gli schiacciatori laterali sono il brasiliano Artur Nath già protagonista del campionato tedesco (13 punti nell’andata a Innsbruck) e Il capitano, il 30enne schiacciatore di casa, Niklas Kronthaler (anche lui fece 13 punti in casa contro Allianz Milano). L’altro brasiliano giramondo Pedro Henrique Frances (208 centimetri) e Kyle Michael Paulson sono i centrali, mentre il libero è il giovane austriaco Jacob Kitzinger. Per quanto riguarda Allianz Milano non è escluso un po’ di turnover visti gli impegni ravvicinati e l’arrivo della doppia sfida nelle marche contro la Lube Cucine Civitanova nel giro di 10 giorni, la prima per la seconda giornata di andata di SUperLega, la seconda per il quarto di finale delle Del Monte Coppa Italia. A Innsbruck partì un 6+1 inedito con l’inedita diagonale Zonta-Reggers, Gardini e Louati schiacciatori, Piano e Schnitzer al centro e Catania libero, dando poi spazio a quasi tutta la rosa.

La festa sugli spalti con le squadre Allianz Diavoli Powervolley-

La partita di Cev Champions League contro l’Hypo Tirol Innsbruck avrà anche un momento di festa sugli spalti, una passerelle ideale per la nuova collaborazione tra Allianz ed il settore giovanile Diavoli Rosa- Powervolley Milano. Ricordiamo che da questa stagione tutte le squadre giovanili hanno il naming Allianz Diavoli Powervolley. La collaborazione ha già portato a 7 titoli nazionali conquistati, il record di miglior settore giovanile d’Italia 2023/24, unica realtà ad esser salita sul podio d’Italia in tutte e cinque le categorie giovanili: Under 14, Under 15, Under 17, Under 19, Under 20. All’Allianz Cloud mercoledì sera sarà presente un’ampia rappresentanza delle squadre giovanili, quasi 150 atleti e tecnici, oltre a decine di accompagnatori. Applausi quindi e buon 2025 a questa unione fortissima voluta dal presidente di Allianz Milano Lucio Fusaro per fare crescere il volley maschile sul territorio.

Le parole di Yacine Louati-

« Questo fine 2024 presenta una serie di belle partite da giocare. Scontri che sono tutti importanti. Mercoledì ci giochiamo di fatto la qualificazione in Champions o quantomeno una bella posizione per andare avanti. Si tratta di un momento in cui andiamo in campo ogni tre giorni. Dovremo quindi avere la testa giusta, tanta concentrazione e lucidità per vincere tutto quello che possiamo ».

CEV CHAMPIONS LEAGUE-1a DI RITORNO POOL C-

Mercoledì 18 dicembre 2024, ore 19.30

Allianz Milano – Hypo Tirol Innsbruck (Austria) Arbitri: Ricardo Ferreira (Portogallo), Sinisa Ovuka (Bosnia)