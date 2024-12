Champions League: Milano batte in sicurezza l'Innsbruck

MILANO- Si regala altri tre punti in Cev Champions League, l'Allianz Milano nell’ultima partita interna di questo 2024 contro l’Hypo Tirol, che si conferma squadra solida ed efficace in particolare nei fondamentali di muro e in attacco. Si corona così un bel momento di festa sugli spalti dell’Allianz Cloud, che hanno accolto un’ampia rappresentanza delle squadre giovanili del progetto Allianz Diavoli Powervolley, quasi 150 atleti e tecnici, oltre a decine di accompagnatori in tribuna. Lo spettacolo è però soprattutto in campo con il risultato in ampiamente in bilico quantomeno nel secondo e terzo set chiusi ai vantaggi.

Allianz Milano parte con con Porro palleggio in diagonale a Reggers, capitan Piano e Schnitzer al centro, Otsuka e Gardini schiacciatori laterali e Catania Libero.

Lorenzo Tubertini, tecnico modenese di lunga esperienza parte con il migliore sestetto di Innsbruck, ovvero l’estone Viiber in palleggio con Hobus opposto, Nath e Konthaler laterali, Frances e Paulson al centro e Kitzinger libero.

Non ha nulla da perdere Innsbruck e gioca palla su palla con ottime percentuali d’attacco (nel primo set 60% di squadra contro il 55% lombardo). L’ace di Jordan Schnitzer spezza gli equilibri del primo parziale 6-3. Ricuce Hobus pure lui con un ace (8-7). Il pareggio austriaco giunge sul 9-9, set apertissimo. Tubertini chiama la prima volta il Challenge su un attacco di Hobus (4 punti nel parziale) finito però fuori di un paio di centimetri. Innsbruck si rifà immediatamente, time out Piazza sull’11-12 e Viiber al servizio. Ci pensa Reggers dai nove metri a riportare a +3 Allianz 17-14 con due ace consecutivi e il “bottino” personale dell’opposto belga che cresce ancora. Ferre Reggers è già il top scorer di tutta la Champions con 82 punti firmati nelle prime tre gare. Dentro Kaziyski per la battuta, Allianz inizia a volare 20-16. Time out Innsbruck sul 22-17, ma al rientro è la squadra di Piazza a macinare più gioco e chiudere 25-19. I tre ace milanesi hanno indubbiamente un peso sulle sorti del set.

Piano mura Nath e apre il secondo set, poi Otsuka in diagonale, ma l’Hypo risponde palla su palla. E’ ancora un ace di Paolo Porro a mettere il primo vantaggio 4-3. Muro di Gardini, Paulson mette in rete e sull’8-5 Tubertini deve fermare il gioco. Ancora Gardini, ma in battuta a firmare un ace confermato dalle telecamere. Allianz prova a dare lo strappo decisivo: 12-8. L’ace di Paulson riporta sotto Innsbruck 12-11. E’ però ancora il servizio milanese l’arma in più della squadra di Piazza: ace di Otsuka vale 16-13. Il set è però tutt’altro che chiuso, anzi Allianz deve chiamare time out sul 17-16. Reazione immediata 19-16 e time out Tubertini. Doppio cambio Allianz, dentro Zonta e Barotto e fiammata Hypo fino al 21-21 propiziato dall’ottima battuta dell’americano Paulson. Sul vantaggio lombardo dentro Kaziyski in battuta, ma si va avanti punto a punto. Time out Piazza sul 22-23. Il primo setpoint è di Allianz, ma si va ai vantaggi. Entra Ladner per la battuta sul 25-25, ma Regger pianta un chiodo in mezzo al campo. Arriva l’ace di Viiber per il 29-30, ma chiude la maratona un muro di Otsuka su Nath 32-30 confermato dal videocheck e primo punto per i padroni di casa.

Porro fa rima con ace anche nel terzo set, la sua serie è incredibile: 3 servizi vincenti consecutivi per il 4-1. Otsuka in pipe per il 7-5. Il muro di Reggers sul capitano Kronthaler vale il 12-10. Sale in cattedra il capitano di casa, Matteo Piano per il 15-13. Gli austriaci non regalano però nulla e mettono la testa avanti 18-16 su un paio di imprecisioni milanesi, con time out Piazza. Tiene il vantaggio l’Hypo fino al 20-23 con la seconda interruzione chiesta dal coach di Allianz. Dentro Barotto per Porro (21-23) e tempo Innsbruck, che ha poi due occasioni per chiudere sul 22-24. Milano annulla la prima e mette Louati in battuta per Piano, mossa che si rivelerà vincente: Porro pareggia, si va ai vantaggi, ma dopo il time out chiesto da Tubertini. Ace di Louati e match point Milano, che chiude alla prima occasione 26-24.

Le parole di Matteo Piano-

« Sto proprio bene e sono molto felice perché questa è stata una vittoria molto importante. Ci eravamo preparati bene, Innsbruck ci ha messo in difficoltà, poi forse ha abbassato un po’ la guardia e siamo stati bravi a portare a casa il 3-0 in una partita che poteva andare davvero per le lunghe. A livello personale mi piace tornare in campo, giocare, perché ho dichiarato che sarà la mia ultima stagione e sento di avere tanto affetto da dare quest’anno alla gente ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – HYPO TIROL INNSBRUCK 3-0 (25-19, 32-30, 26-24)

ALLIANZ MILANO: Porro 6, Reggers 16, Piano 6, Schitzer 6, Gardini 10, Otsuka 14, Catania (L), Kaziyski, Louati 1, Barotto, Zonta, Staforini (L2) ne, Caneschi ne, Larizza ne. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

HYPO TIROL INNSBRUCK: Viiber 3, Hobus 13, Kronthaler 14, Paulson 6, Nath 13, Kitzinger (L), Gavan ne, Ladner, Grambmuller ne, Dimov ne. All. Lorenzo Tubertini.

ARBITRI: Ricardo Ferreira (Portogallo), Sinisa Ovuka (Bosnia)

Durata set: 23’, 37’ e 27’ Tot 87’

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

Spettatori 1.221