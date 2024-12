Champions League: Perugia senza problemi Saint-Nazaire

PERUGIA- Ancora una vittoria senza perdere neanche un set! Un 3-0 (25-21, 25-23, 25-23) che vale tantissimo per la Sir Sicoma Monini Perugia che tra le mura amiche del PalaEvangelisti centra il 18° sigillo stagionale e regola i conti con la squadra francese del Saint Nazaire in un’ora e mezza di gioco in questo giovedì sera di Champions, consolidando in solitaria la vetta della Pool D.

La squadra chiude con un 57% di efficacia in attacco, 8 muri e 3 ace. Mvp di serata Wassim Ben Tara con 13 punti, due muri e un 55% di efficacia in attacco.

Avvio equilibrato, poi Perugia scappa subito avanti con il primo tempo di Loser e gli attacchi di Semeniuk e Ishikawa, oggi nello starting six di partenza (7-4). Saint Nazaire accorcia con Jordan Erwert, che va a segno in primo tempo e in diagonale, e con gli attacchi di Leon. Muro di Ben Tara e Loser e coach Bertini chiama il time out (13-8). Al rientro in campo i Block Devils continuano a spingere e l’ace di Agustin Loser vale il +6 (16-10). Ben Tara gioca sulle mani del muro, Ishikawa consolida e Perugia vola a quota 20. Henri Leon piazza due diagonali potenti, ma Ben Tara risponde trascinando i suoi verso il finale del set (23-19) e l’errore al servizio di Martins regala il set point alla Sir: il primo set si chiude con un altro servizio out dei francesi. 25-21

Anche il secondo parziale si apre punto a punto e sono i ragazzi di Bertini a centrare il primo break (8-10), ma Perugia ristabilisce subito l’equilibrio con la diagonale di Ben Tara e l’attacco di Ishikawa che si infila tra le mani del muro avversario. Il muro di Loser vale il sorpasso (12-11). Capitan Giannelli trova l’ace, Ishikawa centra il maniout. Applausi al PalaEvangelisti per lo scambio lungo chiuso da Ewert. Nella fase centrale c’è ancora equilibrio; Lorenzetti chiama il time out e al rientro in campo vanno a segno Seba Solè e Ben Tara in diagonale. Ancora un ace per Simone Giannelli, ma i francesi si tengono in parità con l’attacco di Leon. Perugia vola al set point con una doppia pipe: prima di Semeniuk poi di Ishikawa. Chiude Semeniuk con un maniout 25-23.

Leon suona la carica all’inizio del terzo match giocando sulle mani del muro bianconero, ma la Sir Sicoma Monini colma subito il gap e spinge avanti con Ben Tara e Loser (9-5). Tituan Halle piazza un primo tempo potente, seguito da Van der Hent, ma Ivanov dai nove metri spreca (11-10). Maniout di Halle ed è di nuovo parità. La Sir Sicoma Monini avanza con il primo tempo di Loser, ma Leon pareggia i conti. Si va avanti in un avvincente punto a punto ed è Ishikawa e trovare il break che vale l’allungo finale. Erwert spara il servizio in rete, Spencer accorcia con un attacco vincente e dai nove metri firma l’ace che potrebbe riaprire il match. Ma Semeniuk prima conquista il set point poi, dopo il primo annullato da Leon in parallela, chiude i conti.

Le parole di Angelo Lorenzetti-

« Oggi volevo fare un bel regalo a mia mamma che oggi compie 93 anni e i ragazzi mi hanno accontentato però è stata una partita nella quale bene bene non abbiamo fatto. Nella fase break la battuta non entrava, quando sbagli così tanto e servi facile loro potevano fare il cambio palla più agevolmente. In attacco però non siamo andati male. Nel primo e nel terzo set siamo stati sul pezzo nel secondo un po' meno ed abbiamo rischiato. Bravi comunque tutti, anche chi è entrato dalla panchina, ed abbiamo po.rtato a casa tre punti siamo contenti ma dovremo alzare il livello ».

Il tabellino-

SIR SICOMA MONINI PERUGIA - SAINT-NAZAIRE VB ATLANTIQUE 3-0 (25-21, 25-23, 25-23)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 2, Ben Tara 13, Solè 8, Loser 12, Semeniuk 8, Ishikawa 10, Colaci (libero), Herrera, Plotnytskyi. N.e: Piccinelli (libero), Zoppellari, Cianciotta, Candellaro, Russo. All. Angelo Lorenzetti

SAINT-NAZAIRE VB ATLANTIQUE: Ivanov, Leon 15, Ewert 13, Martins 3, Spencer 8, Van Der Ent 2, Deveze (libero), Valefuaniu, Hallè 3, N.e: Burel, Varier, Canham 2. All. Fulvio Bertini

ARBITRI: Paul Catalin Szabo-Alexi, Benedikt Geukes.