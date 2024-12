Mondiale per Club: Conegliano sul tetto del Mondo

HANGZHOU (CINA)-È tutto vero: la Prosecco Doc Imoco Conegliano è Campione del Mondoper la terza volta nella sua storia, dopo i successi del 2019 e del 2022. Una vittoria storica che chiude un 2024 fenomenale da parte della corazzata guidata da coach Santarelli, capace di vincere tutte le competizioni a cui ha partecipato: dalla Coppa Italia di Trieste alloScudettocontro Scandicci, fino alla CEV Champions Leaguedi Antalya e alla Supercoppa di Roma contro Milano, per chiudere con il punto esclamativo del Mondiale per Club in Cina, vinto peraltro contro le padrone di casa del Tianjin Bohai Bank.



Il 3-0 ai danni della formazione cinese arriva dopo una gara non semplice, in cui le pantere hanno saputo anche soffrire, soprattutto nel primo set: sotto 14-18, la squadra di coachSantarelliè bravissima a rimontare fino al 24-20, prima della fiammata di Isabelle Haak, migliore in campo con 25 punti ma anche miglior opposto e miglior giocatrice della competizione, a chiudere il parziale. La seconda frazione è poi un monologo di Conegliano, prima di un altro gioco combattuto, il terzo. Avanti 4-2, con i muri di Fetisova e gli attacchi di Li (12 punti, una delle due best spiker del Mondiale insieme aZhu), il Tianjin va anche avanti 5-9, ma poi le pantere tornano a carburare e rispondono con la solidità di SarahFahr(miglior centrale insieme aKurtagicdel torneo) e Cristina Chirichella, le difese sfavillanti di Monica De Gennaro, l'armonia in regia di "Asia" Wolosz (miglior palleggiatrice) e gli attacchi letali di Gabi (11 punti) e dell'idolo di casa ZhuTing (13). Un'orchestra perfetta, con la stella cinese che mette anche la firma sul 25-20 che conclude le ostilità e regala il preziosissimo titolo alla società più vincente degli ultimi anni nella pallavolo mondiale, al suo 26° trofeo.