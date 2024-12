Coppa Italia: nel weekend a caccia delle semifinali

ROMA - Dopo le emozioni del Boxing Day, quattro ultime grandi partite chiuderanno il 2024 d’oro della Lega Volley Femminile. Domenica 29 e lunedì 30 dicembre, le migliori otto del campionato si affronteranno nei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa , in diretta su VBTV, per guadagnarsi la possibilità di scendere in campo sabato 8 febbraio nelle Semifinali in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nella città metropolitana di Bologna.

In ordine cronologico, le prime a scendere in campo domenica 29 dicembre alle ore 16, saranno la Savino Del Bene Scandicci e Bergamo. La scorsa stagione, le toscane arrivarono ad un soffio dalla finale, perdendo al tie-break in Semifinale contro Milano. L’ultima partecipazione delle orobiche non può invece che dare ulteriore carica alle lombarde: nel 2022-23, la squadra allora allenata da Stefano Micoli e guidata in regia dall’ex Giulia Gennari ribaltò ogni pronostico ed eliminò dalla competizione proprio Scandicci, vincendo al tie-break nei Quarti di Finale a Palazzo Wanny e conquistando la Final Four, anche quell’anno di scena all’Unipol Arena. Un precedente che sicuramente deve mettere in guardia le ragazze di coach Gaspari: il secco 3-0 della settima giornata di campionato non conta nulla, la Coppa Italia fa, da sempre, storia a sé, anche perché le ragazze di coach Parisi, vincitore della competizione con Busto Arsizio nella stagione 2011-12, sono in ottima forma.

Un’ora più tardi, alle 17, altro quarto di finale che promette scintille, dallo stesso lato del tabellone di Scandicci-Bergamo: Numia Vero Volley Milano contro Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Il precedente di questa stagione sorride alle meneghine, fresche medaglia di bronzo al Mondiale per Club e finaliste delle ultime due edizioni di Coppa Italia: 3-1 nell’anticipo della tredicesima giornata giocato a metà ottobre, proprio a causa della rassegna internazionale. Ma anche in questo caso, un altro match del passato non può far dormire sonni tranquilli alla squadra di coach Lavarini: esattamente tre anni fa, il 30 dicembre 2021, le collinari, sempre guidate da coach Bregoli, espugnarono l’Arena di Monza eliminando le avversarie dalla corsa alla Coppa Italia, che si sarebbe poi conclusa al Palazzo dello Sport dell’Eur a Roma. Due giocatrici vissero quella sfida a maglie invertite: Helena Cazaute dalla parte di Chieri, Katerina Zakchaiou dalla parte dell’allora Monza.

Dal lato opposto del tabellone, si preannuncia altrettanto equilibrato il confronto tra l’Igor Gorgonzola Novara e l’Eurotek UYBA Busto Arsizio. L’ultimo derby del Ticino, giocato all’E-Work Arena, ha visto la netta affermazione delle ragazze di coach Barbolini, cadute lo scorso weekend contro Bergamo dopo una serie lunghissima di risultati utili e ottime prestazioni, con cui ha dovuto fare i conti anche la formazione di coach Bernardi. Tutti i confronti in Coppa Italia hanno sempre visto trionfare le zanzare, avanti 22-8 nei precedenti contro le bustocche, già vincitrici di quattro edizioni: 2003-04 (con Asystel), 2014-15, 2017-18 e 2018-19. Ma il match tra quarta e quinta ha sempre regalato grandi emozioni e Busto, assente alla Final Four dal 2021-22, non darà certamente nulla per scontato.

Prima partecipazione in Coppa Italia Frecciarossa per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia che, sulla sua strada, lunedì 30 dicembre alle ore 19, troverà l’ostacolo più grande di tutti: la Prosecco Doc Imoco Conegliano detentrice del trofeo e campionessa italiana, europea e mondiale in carica. L’unico precedente stagionale ha visto le pantere di coach Santarelli dominare la sfida del PalaMegabox per 0-3. In generale, le biancoverdi non hanno mai vinto nei sette incontri fin qui disputati contro le trevigiane. Ma proprio l’alto grado di difficoltà non potrà che essere uno stimolo per le ragazze di coach Pistola, che viaggeranno verso il Palaverde senza nulla da perdere, provando a sfruttare la stanchezza di una squadra comunque impegnata oltreoceano la scorsa settimana e alla settima gara negli ultimi quindici giorni. Dall’altro lato della rete, l’obiettivo sarà lo stesso di sempre: vincere.

LE QUATTRO SFIDE-

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

PRECEDENTI: 7 (7 successi Prosecco Doc Imoco Conegliano)

EX: Chiara De Bortoli a Imoco Volley Conegliano nel 2015/2016; Simone Lee a Imoco Volley Conegliano nel 2017/2018



Khalia Lanier (Prosecco Doc Imoco Conegliano)- « Siamo stanchi e felici dopo il grande successo al Mondiale per Club, ma il calendario ci ha chiamato subito all'opera e già con Talmassons in campionato abbiamo dato prova di carattere nonostante le energie ridotte. Per fortuna abbiamo una squadra lunga e possiamo mandare in campo in campo chi è più in forze, non è facile, ma ormai siamo abituati a ritmi forsennati e sono convinta che l'adrenalina della vittoria mondiale e l'importanza della Coppa Italia ci permetterà di affrontare al meglio anche il match con Vallefoglia, che è una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque. Il pubblico del Palaverde sarà il carburante in più che ci potrà servire per affrontare questo match dandoci la spinta per raggiungere la qualificazione alla Final Four che è il nostro obiettivo ».



Alessio Simone (Direttore Sportivo Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Sulla carta è la classica partita a pronostico chiuso, ma partite come questa a volte diventano belle perché la squadra sfavorita (noi, in questo caso) gioca senza pressione e in questo caso possono essere anche molto divertenti. Non dobbiamo cercare di fare questo, giocare senza paura di sbagliare e timore reverenziale, ricordando che per la nostra società arrivare per la prima volta ai quarti di finale di Coppa Italia è stato un traguardo che ci siamo meritati nonostante le mille difficoltà. Fare una bella prestazione con Conegliano farebbe chiudere l'anno con un sorriso a tutti noi. Quanto a loro, sono le campionesse del mondo, e citare una o più giocatrici da tenere d'occhio in particolare è impossibile. La loro forza è un sistema-squadra di alto livello ».

Igor Gorgonzola Novara - Eurotek Uyba Busto Arsizio

La Igor si prepara a ospitare Busto Arsizio nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa. Le lombarde di Enrico Barbolini sono l'unica formazione, oltre alla capolista Conegliano, contro cui le azzurre non hanno conquistato punti nel corso di questa prima metà di stagione: la gara di regular season disputata a Busto, infatti, ha visto le biancorosse trionfare per 3-0 con una prestazione al limite della perfezione. Novara arriva all'appuntamento (ore 18 del 29 dicembre al Pala Igor, diretta su Volleyball World TV) con le solite assenze di Squarcini e Akimova e con sole dodici atlete a disposizione. Tante le ex in campo, tutte da parte azzurra: Bonifacio (2 anni a Busto), Villani e Bosio (entrambe 1 anno in biancorosso) oltre all'assistant coach novarese Juan Manuel Cichello, lo scorso anno dall'altra parte del Ticino. Da segnalare anche che Rebecca Piva, leader offensiva di Busto Arsizio, ha vissuto stagioni importanti per la propria crescita nel vivaio azzurro.

PRECEDENTI: 30 (22 successi Igor Gorgonzola Novara, 8 successi Eurotek Uyba Busto Arsizio)

EX: Sara Bonifacio a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Francesca Bosio a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Francesca Villani a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020 - Allenatori: Juan Cichello a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024



Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)- « Arriviamo da due vittorie belle e importanti, con Chieri prima e Pinerolo poi e soprattutto l'ultima partita è stata molto tosta e allenante, perché ci ha costrette a fare i conti con momenti di difficoltà e a trovare le risorse per uscirne. Adesso ci troviamo di fronte al primo "dentro o fuori" stagionale in gara secca e siamo consapevoli, anche alla luce di quanto sta mettendo in campo Busto Arsizio, di quanto sarà complicato. Servirà una partita di alto livello, pochi errori e tanta concretezza ».

Benedetta Sartori (Eurotek Uyba Busto Arsizio)- « Teniamo moltissimo a questa partita, per noi e per la società, che con una vittoria potrebbe tornare alle Finali di Coppa Italia che mancano da qualche anno. Vogliamo provare a riscattare subito la prova opaca di domenica a Bergamo e siamo cariche: non inganni la nostra vittoria per 3-0 in campionato su Novara, domenica per ottenere il successo al Pala Igor ci vorrà la migliore UYBA e una vera e propria impresa ».

Savino Del Bene Scandicci - Bergamo

Periodo natalizio praticamente senza riposo per la Savino Del Bene Volley, chiamata a disputare un nuovo match a soli tre giorni dalla vittoria nel derby di Santo Stefano contro Il Bisonte Firenze. Il secondo posto raggiunto al termine del girone d’andata ha infatti permesso a Herbots e compagne di qualificarsi alla Coppa Italia Frecciarossa, competizione riservata alle prime otto squadre in classifica al termine della prima fase di Regular Season. Tra le ragazze di coach Marco Gaspari e la Final Four di Bologna vi è un solo ostacolo: la sfida dei Quarti di Finale contro il Volley Bergamo 1991. Si tratta di uno scenario già vissuto dalla Savino Del Bene Volley che anche nell’edizione di Coppa Italia Frecciarossa 2023 affrontarono le orobiche nello scontro per accedere alla fase finale del torneo. Ricordi amari per la squadra di patron Nocentini che, nonostante i 20 punti di Camilla Mingardi, venne superata al tie-break a Palazzo Wanny e fu estromessa dalla coppa nazionale. Il fischio d’inizio per la sfida dei Quarti di Finale è programmato per domenica 29 novembre alle ore 16:00 a Palazzo Wanny.

PRECEDENTI: 10 (9 successi Savino Del Bene Scandicci, 1 successo Bergamo)

EX: Giulia Gennari a Volley Bergamo 1991 nel 2022/2023, 2023/2024; Martina Armini a Savino Del Bene Scandicci nel 2023/2024 - Allenatori: Carlo Parisi a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Luca Rossini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020



Linda Nwakalor (Savino Del Bene Scandicci)- « Sarà una sfida molto difficile, come tutte le sfide del campionato italiano. Abbiamo visto le difficoltà che abbiamo incontrato contro Cuneo e Firenze, per questo dovremo mantener l'attenzione alta sin dall'inizio della gara e portare a casa il successo, cosa fondamentale visto che la sfida di Coppa Italia sarà uno scontro diretto ».

Andrea Veneziani (Dirigente Bergamo)- « Il pensiero corre inevitabilmente a due anni fa, quando il Volley Bergamo 1991 fece lo sgambetto alle toscane guadagnandosi la qualificazione alla Final Four. Cabala a parte, la situazione è diversa. Le due squadre sono molto cambiate, sia come rosa che come staff. È una partita difficile, ma siamo felici di poterla giocare, perché scendere in campo contro Scandicci e giocarci questo turno di Coppa Italia è un regalo speciale per i nostri tifosi, che meritano di vederci tornare a competere su tutti i fronti. Credo, però, che sia anche un riconoscimento alla tenacia e alla costanza di questo gruppo di atlete e tecnici che hanno lavorato davvero tanto per arrivare a conquistare successi che stanno andando oltre le aspettative. Ed è un premio anche alla società, che ha voluto questa piccola rivoluzione di inizio stagione e ha creduto nelle sue scelte, vedendole premiate dai risultati conquistati sul campo. Bergamo, però, ha ancora voglia di stupire. Ritengo che non sia ancora finita, perché possiamo avere altri margini di miglioramento. Non dobbiamo vivere la sfida con Scandicci come un punto di arrivo, deve invece essere un’ulteriore tappa di crescita: giochiamocela e facciamo vedere quanto possiamo dare fastidio anche alle grandi di questo Campionato. Perché il quinto posto che occupiamo ora in classifica non è un caso, ma, ripeto, rispecchia l’attenzione con cui ci si prepara in palestra per ogni sfida ».

Numia Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri

Non conosce riposo la Numia Vero Volley Milano che, dopo la bella vittoria in campionato contro la Smi Roma Volley nel giorno di Santo Stefano, è già proiettata verso una nuova, decisiva sfida. Domenica 29 dicembre alle ore 17:00 (diretta VBTV) le ragazze di coach Lavarini, ancora con il bronzo mondiale al collo, scenderanno in campo per i Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa. Dall'altra parte della rete le piemontesi della Reale Mutua Fenera Chieri '76 per una gara secca tutta da vivere all'Opiquad Arena di Monza. La vincente accederà alla Final Four in programma nel weekend dell’8-9 febbraio 2025 a Bologna. L’ultimo confronto tra le due formazioni in Coppa Italia risale alla stagione 2021/2022, quando Chieri si impose su Milano con un netto 3-0. Per le meneghine, questa è l’ottava partecipazione al torneo, mentre per le piemontesi si tratta della terza.

PRECEDENTI: 20 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 16 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Helena Cazaute a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022, 2022/2023; Anne Buijs a Vero Volley nel 2018/2019; Katerina Zakchaiou a Vero Volley nel 2021/2022



Stefano Lavarini (Allenatore (Numia Vero Volley Milano)- « Contro Chieri ci aspetta una sfida impegnativa, come è giusto che sia per un Quarto di Finale di Coppa Italia. Entrambe le squadre metteranno in campo il massimo per conquistare un posto nella Final Four. Da parte nostra, vogliamo valorizzare i progressi compiuti durante il Mondiale per Club, prestando particolare attenzione alle qualità del nostro avversario: la velocità di gioco e l'eccellente organizzazione nella fase di break ».

Marco Rostagno ( Viceallenatore Reale Mutua Fenera Chieri)- « Per noi è un momento positivo. Con Cuneo abbiamo fatto una bella prestazione riuscendo anche a sfruttare tutto il roster. Siamo soddisfatti che in generale tutta la squadra sia in una buona condizione. La partita di coppa sarà molto molto difficile. Milano è uno dei top team del campionato. Sarà importantissimo riuscire a battere molto bene e metterli in difficoltà in ricezione per riuscire a contenere i loro attaccanti, perché con situazioni di ricezione positiva Milano ha tutti attaccanti molto temibili. Vogliamo giocare una partita sbarazzina, senza pensare troppo al divario che ci può essere in questo momento in campionato. Andiamo a Monza tranquilli a positivi per provare a fare un buon risultato ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI COPPA ITALIA-

Domenica 29 dicembre 2024, ore 16.00

Savino Del Bene Scandicci – Bergamo Arbitri: Cappello Gianluca, Saltalippi Luca

Domenica 29 dicembre 2024, ore 17.00

Numia Vero Volley Milano - Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Piana Rossella, Cavalieri Alessandro Pietro

Domenica 29 dicembre 2024, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - Eurotek Uyba Busto Arsizio Arbitri: Simbari Armando, Papadopol Veronica Mioara



Lunedì: 30 dicembre 2024, ore 19.00

Prosecco Doc Imoco Conegliano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Caretti Stefano, Rossi Alessandro