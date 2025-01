Challenge Cup: Benfica-Chieri primo round dei Quarti di finale

LISBONA (PORTOGALLO)-Archiviata la vittoriosa trasferta a Firenze nella prima partita di campionato del 2025, la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 si prepara al primo match infrasettimanale del nuovo anno. Si tratta dell’andata dei quarti di finale della CEV Challenge Cup, impegno che porta le biancoblù in Portogallo, a Lisbona, nel palazzetto del Benfica. Si gioca domani, mercoledì 8 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 18 locali (ore 19 italiane).

Come già per le altre gare di questa stagione in Spagna e Finlandia, è una sfida del tutto inedita per Chieri. Spirito e compagne troveranno sulla loro strada una polisportiva conosciutissima e blasonatissima in ambito calcistico che ha scritto un bel pezzo di storia anche della pallavolo portoghese, mettendo in bacheca nove scudetti e tre coppe nazionali (l’ultima la scorsa stagione)

Attualmente primo in classifica in campionato davanti al Porto, in Challenge il Benfica ha finora eliminato due formazioni greche, l’Aek Atene e l’ASP Thetis, vincendo tutte le quattro partite giocate e dimostrando di essere una squadra molto solida da affrontare con la massima attenzione.

Nei precedenti turni di Challenge l’allenatore Rui Moreira la schierato in posto 4 la statunitense Holt (miglior realizzatrice con 66 punti) e la turca Cetin, la coppia centrale formata dalla brasiliana Gelka e dalla serba Dokic, la giovane diagonale portoghese Garcez-Ferreria e l’esperto libero argentino Rizzo. Di recente il club portoghese ha anche aggiunto al suo roster una vecchia conoscenza del Chieri ‘76: la croata Barbara Dapic, opposto biancoblù nella stagione 2018-2019.