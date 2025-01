Champions League: Scandicci in casa del Voluntari per blindare il 1° posto

VOLUNTARI (ROMANIA)- Riprende anche il cammino europeo della Savino Del Bene Scandicci già volata in Romania per il quinto turno della Pool E di Champions League, dove affronterà le padrone di casa del C.S.O. Voluntari 2005.

Iniziato il nuovo anno con la vittoria ai danni della Bartoccini Mc-Restauri Perugia e la conferma del secondo posto in Serie A1, Herbots e compagne hanno intenzione di blindare il proprio posizionamento anche nel girone del massimo torneo continentale, in cui già si trovano saldamente al comando con 12 punti.

Le padrone di casa, allenate dall’italiano Stefano Saja, sono invece in piena lotta per passare alla seconda fase del torneo. A sole due giornate dal termine della Pool Phase, la classifica alle spalle delle toscane è ancora aperta e tutte le squadre sono molto ravvicinate: la compagine rumena ha collezionato una sola vittoria e 3 punti, così come le tedesche dell’Allianz MTV Stuttgart, ma si trova a sole tre lunghezze di distanza dal BKS Bostik ZGO BIELSKO-BIA?A, secondo a quota 6 punti.

Il match è programmato per mercoledì 8 gennaio alle ore 19.00 presso la Sala Polivalenta di Bucarest.

EX E PRECEDENTI

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia del C.S.O. Voluntari 2005. Allo stesso modo nella formazione rumena non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Volley.

Quello di questo mercoledì sarà il secondo confronto ufficiale tra le due formazioni. L’ultimo match disputato, tra le mura amiche di Palazzo Wanny, ha visto la squadra di coach Gasapri vincere nettamente in tre set grazie all’apporto di Carol (15 punti, 5 block) e Mingardi (11).

LE AVVERSARIE

Il C.S.O. Voluntari 2005 si è qualificato per la prima volta alla fase a gironi della Champions League in seguito alle due vittorie per 3-0 nelle sfide del terzo turno contro le campionesse della Macedonia del Nord del Rabotnicki Skopje.

La squadra rumena, che guidata da Gianni Caprara ha vinto nella scorsa stagione il Campionato Rumeno sconfiggendo in tre gare l’Alba Blaj, è stata affidata per quest’annata sportiva a Stefano Saja, alla sua prima esperienza all’estero dopo più di un decennio sulle panchine della Serie A.

Inizio di campionato positivo per la compagine rumena che dopo aver alzato al cielo la Supercoppa, si trova ora al secondo posto della classifica generale con 35 punti, frutto di 11 vittorie e tre sconfitte, e ad una sola distanza dalla capolista Dinamo Bucuresti.

Rispetto alla passata stagione diverse sono le conferme nel roster del C.S.O. VOLUNTARI 2005, tra cui spiccano l’esperta centrale bulgara Mira Todorova e la schiacciatrice slovacca Nikola Radosova, oltre alla capitana Alexandra Kapelovies.

Per quanto riguarda invece i colpi in entrata, da segnalare l’arrivo della schiacciatrice finlandese con trascorsi nel campionato tedesco e francese Suvi Kokkonen, della palleggiatrice della nazionale rumena Iarina-Luana Axinte e, solo recentemente, del libero sloveno ex-Novara Anja Mazej.

Il sestetto di coach Saja per questa sfida dovrebbe essere composto da Axinte in regia con Zadorojani come opposto, il tandem di schiacciatrici formato da Radosova e Kokkonen e al centro il duo Todorova–Lukasik. Il libero è Mazej.

CHAMPIONS LEAGUE- 5a PARTITA POOL E-

Mercoledì 8 gennaio 2025 Ore 19.00

C.S.O. Voluntari 2005-Savino Del Bene Scandicci ARBITRI: Ozbar,Dobrev