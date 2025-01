Domani si giocano le semifinali di Coppa Italia

ROMA -A un mese dall’inizio delle Finali di Coppa Italia Frecciarossa, in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, città metropolitana di Bologna, sabato 8 e domenica 9 febbraio, quattro squadre della Serie A2 scenderanno in campo per conquistare gli ultimi due slot a disposizione. Stabilita la Final Four della Serie A1, mancano infatti solo le due Società che si giocheranno il trofeo del campionato cadetto domenica 9 febbraio alle ore 12.

Domani, martedì 8 gennaio alle ore 20, le prime ad affrontarsi saranno l’Itas Trentino e la Trasporti Bressan Offanengo. Già due sfide in questa stagione tra le due formazioni del Girone B, entrambe vinte dalla squadra di coach Mazzanti, imbattuta in generale nei quattro precedenti contro le neroverdi. Ambedue i confronti si sono rivelati molto equilibrati, due ore di gioco terminate 1-3 il 6 ottobre al PalaCoim e 3-2 l’8 dicembre al Sanbapolis. Ma dopo l’exploit nei Quarti di finale contro una rivale agguerrita come Messina, la formazione guidata da coach Bolzoni sa di poter dire la sua in uno scontro diretto, provando a sognare la prima storica finale all’esordio nella competizione. Per Trento, vincitrice della Coppa Italia con la passata Società nel 2020, sarà fondamentale replicare invece la gara dei Quarti contro Brescia, potendo nuovamente contare sulla spinta del proprio pubblico.

Grande attenzione anche nell’altra Semifinale, che alle 20.30 sempre su VBTV metterà di fronte le due capolista del Girone A e del Girone B: da un lato l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, vincente nei Quarti contro Cremona, dall’altro la Futura Giovani Busto Arsizio, approdata al penultimo appuntamento della manifestazione dopo il successo su Macerata. Totale equilibrio nei precedenti: quattro vittorie per parte, una a testa in Coppa Italia nei Quarti del 2022-23 (0-3 di Busto Arsizio) e del 2019-20 (3-0 di San Giovanni) e una ciascuna anche la scorsa stagione in Pool Promozione (3-2 San Giovanni all’andata, 3-1 Busto al ritorno). Due le ex, Nicolini, a Busto nel 2020-21, e Zanette, che nel 2017-18 con San Giovanni fu top scorer e MVP proprio della Finale di Coppa Italia, vinta dalle romagnole contro Mondovì. Un match che si preannuncia elettrizzante.

LE DUE SFIDE-

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Futura Giovani Busto Arsizio-

Al Palamarignano si gioca il big match che decreta una finalista della Coppa Italia frecciarossa Chiusa la parentesi Mondovì, dove le atlete marignanesi ancora una volta hanno fatto prevalere la loro forza e classe, mercoledì 8 gennaio, alle ore 20,30, al Pala Marignano è di scena la semifinale della Coppa Italia Frecciarossa che assegna un posto per la finale che si giocherà all’Unipol Arena di Bologna il 9 febbraio. A contendersi l’ambita finale sono l’Omag-Mt e la Futura Giovani Busto Arsizio, due sestetti che in campionato hanno vinto entrambi 12 partite e perse 2 e guidano le rispettive classifiche con 37 e 34 punti. Nei quarti di Coppa San Giovanni in Marignano si è imposto con un netto 3-0 sull’Esperia Cremona, mentre Busto Arsizio si è aggiudicata il passaporto per la semifinale grazie alla vittoria al tie break contro Macerata. San Giovanni ha un ottimo rapporto con questa manifestazione perché nel suo debuttato in Coppa Italia nella stagione 2017/18 ha subito trionfato, aggiudicandosi la finale al Pala Dozza di Bologna contro Mondovì. In seguito ha giocato altre due finali, stagione 2019/20 contro la Trentino Rosa e 2021/22 contro la Millenium Brescia, uscendo sconfitta da entrambi i confronti. Busto Arsizio ha esordito in Coppa Italia nella stagione 2019/2020. Nell’ultima edizione le bustocche si sono qualificate per la finale, dove, però, il 18 febbraio 2024 sono state sconfitte dalla Wealth Planet Perugia. Il sestetto lombardo in questo momento è il più in forma dell’intero campionato, è imbattuto dal 27 ottobre 2024 (ultima sconfitta nella terza gara di andata del 20 ottobre per merito dell’Itas Trentino), e ha un roster di grande qualità. La semifinale vedrà certamente il Pala Marignano esaurito e gli spettatori potranno assistere a un grande evento, ricco di emozioni e pathos. Essendo una gara unica oltre agli aspetti tecnici e tattici, grande importanza avrà il fattore emotivo. L’Omag-Mt gioca davanti ai propri sostenitori che con il loro tifo potranno influenzare le emozioni, gli stati d’animo e i sentimenti delle atlete in campo ed è certo che ancora una volta sugli spalti quella splendida macchia bianca/azzurra, rumorosa, festante e gioiosa raggiungerà il cuore delle atlete marignanesi per sostenerle a raggiungere una nuova, grande impresa. Guardando le top scorer dei due sestetti, risulta che la miglior realizzatrice per il team marignanese è Piovesan con 216 punti, seguita da Ortolani 213 e Nardo 177. Per le bustocche guida la graduatoria, un’ex conoscenza del pubblico di San Giovanni in Marignano, l’opposta Elisa Zanette con 259 punti, seguita dalla schiacciatrice Alyssa Enneking con 231 punti, e dalla centrale Sofia Rebora, con 151 punti. Coach Alessandro Beltrami solitamente schiera Zanette in diagonale con Monza, al centro la coppia Rebora-Kone, Enneking e Orlandi a schiacciare e Cecchetto libero. Starting six classico per l’Omag-Mt coach Massimo Bellano che dovrebbe schierare Nicolini opposta a capitan Ortolani, in posto quattro Nardo e Piovesan, al centro Consoli e Parini, libero Valoppi, con le ragazze della panchina pronte per qualsiasi evenienza.

Le due formazioni si sono incontrate ben otto volte ed hanno ottenuto quattro successi ciascuno, l’Omag-Mt tre sul proprio taraflex e uno lontano dai propri tifosi, mentre Busto Arsizio ha vinto due dei tre incontri giocati in casa e due dei cinque giocati al PalaMarignano. I due sestetti si sono incontrati in Coppa Italia l’ultima volta nei quarti di finale giocati il 18 gennaio 2022 al Pala Marignano, con la Futura Giovani che si è imposta con il netto risultato di 0-3. Ex di turno è l’opposta Elisa Zanette che indossa la maglia della Futura Giovani Busto Arsizio e che ha difeso i colori della Consolini nella stagione 2017-2018. Il prossimo appuntamento per le atlete marignanesi sarà domenica 12 gennaio, Al Pala Marignano nel sesto turno di ritorno della Regular Season contro l’Orocash Picco Lecco.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Futura Giovani Busto Arsizio, 4 successi Omag-Mt San Giovanni In M.No)

EX: Cecilia Nicolini a Futura Giovani Busto Arsizio nel 2020/2021; Elisa Zanette a San Giovanni In Marignano nel 2017/2018



Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In M.No)- « Busto è un avversario forte. Credo che in questo momento sia la squadra più in forma dei due gironi. Dopo un inizio un po’ difficile hanno trovato un ritmo, una qualità di gioco importante. L’Americana Enneking si è inserita molto bene nella squadra e si sta dimostrando uno dei posti quattro più importanti della categoria. Tutta la struttura di squadra la mette in primissimo piano in questo campionato. Perciò penso che la partita di mercoledì sarà di ottimo livello e ci sarà la possibilità di assistere a un bel spettacolo condito dal fatto che rispetto a una partita di campionato questa è dentro o fuori e quindi la componente emotiva sarà altrettanto importante, anzi farà ancora di più la differenza rispetto alla parte tecnica e tattica. Giocarla davanti al nostro pubblico è importante, interessante, che cercheremo di sfruttare. Chi verrà al palazzetto non si pentirà di averlo fatto perché sicuramente vedrà uno spettacolo bello e un ottimo livello di pallavolo ».

Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio)-« Arrivare ad affrontare una semifinale con una vittoria molto importante come quella di domenica alle spalle dà decisamente un morale diverso. È stata una partita lunga dove non siamo state brillanti ma alla fine conta il risultato. La nostra capacità di uscire dalle difficoltà mi rende davvero molto orgogliosa della squadra. Non è semplice rialzare la testa quando si perdono dei set anche in brutto modo e credo che questo sia la nostra forza da un po’ di tempo. Le gare secche sono sempre particolari, può succedere di tutto però sono anche le più belle. In palio c’è qualcosa di importante quindi dobbiamo giocare senza pensare troppo. La Omag è una squadra molto forte e non a caso è prima in classifica. Sono giovani, giocano bene e hanno in Ortolani il punto di riferimento. Tra l’altro sono contenta di ritrovare dall’altra parte della rete una cara amica come Valoppi, con la quale ho vinto tanto. Dovremo avere pazienza, quello di San Giovanni in Marignano è un campo davvero difficile. Sarà una gara lunga. Dobbiamo pensare solo a noi senza farci condizionare troppo dall’ambiente. Siamo consapevoli dei nostri mezzi, giocheremo senza paura e vedremo cosa succederà ».

Itas Trentino - Trasporti Bressan Offanengo-

Il Sanbàpolis è pronto ad accogliere il primo impegno casalingo del 2025 dell’Itas Trentino. L’occasione sarà di quelle speciali, perché la sfida “secca” tra le gialloblù e la Trasporti Bressan Offanengo metterà in palio l’ambito pass per la finalissima della Coppa Italia di Serie A2 Frecciarossa, in programma domenica 9 febbraio a Casalecchio di Reno. Nella semifinale in programma mercoledì 8 gennaio alle ore 20 a Trento, con diretta streaming gratuita su Volleyball World Tv, Prandi e compagne incroceranno nuovamente sul proprio cammino la Trasporti Bressan Offanengo, formazione lombarda già affrontata in due circostanze negli ultimi mesi in Regular Season. Sono quattro i precedenti ufficiali tra queste due società. Tutte e quattro le sfide sono state vinte dall’Itas Trentino, compresi i due incontri validi per la Regular Season dell’attuale campionato di A2 (1-3 all’andata al PalaCoim e 3-2 al ritorno a Trento). Non sono presenti ex all’interno dei roster delle squadre ma tra le fila della Trasporti Bressan militano due giocatrici trentine, la palleggiatrice Ulrike Bridi e la schiacciatrice Rachele Nardelli.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Itas Trentino)

EX: Nessuno



Davide Mazzanti (Allenatore Itas Trentino)- « Sarà la seconda gara secca della stagione, nella quale affronteremo una squadra organizzata e che spreca molto poco. Abbiamo riguardato attentamente l’ultimo scontro diretto di Regular Season, una partita in cui siamo arrivati al tie break, e siamo consapevoli che ci siano alcuni dettagli nei quali possiamo essere più precisi in entrambe le fasi di gioco. L’atteggiamento che abbiamo mostrato nell’ultima partita di campionato, la vittoria ottenuta domenica scorsa a Vasto, è ciò che ci aiuterà ad affrontare questa semifinale nel migliore dei modi ».

Giorgio Bolzoni (Allenatore Trasporti Bressan Offanengo)- « Arriviamo a questo nuovo appuntamento di Coppa Italia, un'altra partita secca dopo quella che abbiamo giocato a Messina nei quarti di finale. Mi aspetto un match complesso, anche perché l'Itas Trentino è più forte di noi. Affrontiamo questo avversario per la terza volta in stagione e dovremo essere bravi a fare alcune cose per provare a mettere in difficoltà Trento, ma non è detto che possano essere sufficienti, altrimenti per noi allenatori sarebbe facile preparare una gara. Spero che la mia squadra scenda in campo con il giusto atteggiamento, tanta voglia di fare e la consapevolezza di non avere nulla da perdere, poi vedremo cosa succederà. Quando raggiungi un appuntamento storico, tutti fantasticano e sognano, ma prima di tutto bisogna giocare la partita ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA IN GARA UNICA-

Mercoledì: 8 gennaio 2025, ore 20.00

Itas Trentino - Trasporti Bressan Offanengo Arbitri: Di Lorenzo Antonino, Adamo Giorgia

Mercoledì: 8 gennaio 2025, ore 20.30

Omag-Mt San Giovanni In M.No - Futura Giovani Busto Arsizio Arbitri: Candeloro Eleonora, Lambertini Alessio