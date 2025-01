Cev Cup: Novara conquista i quarti ribaltando l'andata con il Kuzeyboru

NOVARA - Qualificazione che profuma di impresa quella centrata dall' Igor Gorgonzola Novara conquistata stasera al Pala Igor. La squadra di Bernardi supera prima in tre set 3-0 (25-21, 25-20, 25-21) le turche del Kuzeyboru, pareggiando i conti dopo la sconfitta per 3-1 della gara di andata dei Play Off di Cev Cup e poi si prende di forza il Golden Set chuso con un largo 15-5 c he chiude i conti e porta Bosio e compagne ai quarti di finale.

Il successo matura nel segno di Tatiana Tolok, 32 punti, e di una prestazione di grandissimo carattere della squadra tutta, al cospetto di un avversario che ha di fatto “mollato” solo a metà del golden set, dopo aver cercato in tutti i modi di rimanere in partita.

Igor in campo con Bosio in regia e Tolok in diagonale, Bonifacio e Aleksic al centro, Alsmeier e Ishikawa in banda e Fersino libero; Kuzeyboru con Lazareva opposta a Kilic, Erkul e Dimitrova centrali, Kurilo e Curuk in banda e Kinik libero.

Il testa a testa iniziale è rotto dall’ace di Kilic (4-5) e dal break successivo delle ospiti, che scappano fino al 6-10 con Bernardi che ferma il gioco; è l’unico momento critico del match azzurro, Bosio e compagne reagiscono alla grande e accorciano prima 9-11 con la parallela di Ishikawa e poi 12-13 con l’ace di Tolok, preludio al pareggio a quota 13. Ace di Alsmeier per il sorpasso azzurro (18-17), Lazareva mette la freccia dopo uno scambio infinito (19-20) ma il turno in battuta di Tolok cambia tutto: prima l’ace del sorpasso (21-20), poi il break decisivo con Ishikawa (23-20); si chiude 25-21 con un altro ace, stavolta di Ishikawa.

E’ sempre la battuta azzurra a fare la differenza, Aleksic fa 7-6 dai nove metri e Bosio firma il break del 10-8 con un altro servizio vincente mentre le ospiti fermano il gioco. Bonifacio scappa (12-9) ma Lazareva in maniout rientra (12-12) e innesca un punto a punto mentre tra le ospiti esce per infortunio Curuk; Kurilo spara in rete il 19-16, Tolok allunga (20-16) e dopo un mini-break ospite (20-18), Novara riprende il cammino con due ace di Bosio (23-18) che avvicinano il traguardo, tagliato dal maniout di Tolok sul 25-20.

Novara prova la fuga (3-0) ma due muri ospiti ricuciono (3-3) e Novara ricostruisce il break di vantaggio con Ishikawa e Tolok, che portano le azzurre sull’8-4 mentre Dimitrova non si arrende e accorcia ancora, 8-7. Altro ace di Tolok (10-7), Alsmeier in maniout fa 12-8 e Bonifacio in primo tempo mantiene le distanze sul 16-12 con Ishikawa che poco dopo piazza il break decisivo, inchiodando il 20-13; le ospiti non si arrendono (20-17) ma dopo il timeout di Bernardi, Novara non si ferma più: Alsmeier concretizza una gran difesa di Fersino (22-17) e Tolok manda tutti al golden set con il punto del 25-21.

Aksaray cambia in regia e in banda ma Novara non abbassa il ritmo e fa 3-1 con Tolok e poi 5-2 con il primo tempo di Aleksic. Bonifacio fa 6-2 in battuta e propizia il 7-2 di Ishikawa, che poi fa anche l’8-3 al cambio campo che, di fatto, ipoteca la qualificazione, tanto che Novara allunga ancora 10-4 e poi 11-5 con la gran diagonale di Alsmeier. Le azzurre non sbagliano nulla, con due muri conquistano il set point (14-5) prima dell’attacco di Tolok (15-5) che vale l’approdo ai quarti di finale.

Le parole del tecnico Lorenzo Bernardi-

« E’ stato davvero tutto bellissimo, queste sono le partite belle da giocare, quelle che contano e che mettono in palio qualcosa di importante. Poi è chiaro che il golden set è una lotteria, in cui basta un nonnulla per cambiare l’inerzia e se oggi non è capitato è perché abbiamo aggredito e dominato il golden set dal primo scambio. Le ragazze hanno dimostrato una volta di più, se mai ce ne fosse stato bisogno, che oltre a saper giocar bene a pallavolo sono anche una squadra vera, in grado di lottare quando è necessario ».

Le parole di Francesca Bosio-

« Quella data in campo è la risposta che tutti volevamo, non solo noi ragazze o lo staff e la società ma l’intera città. Sono orgogliosa della mia squadra, credo che oggi siano venute fuori la qualità e il carattere di questo gruppo: non abbiamo mai avuto paura, siamo scese in campo determinate sapendo cosa volevamo fare e l’abbiamo fatto benissimo. Siamo contentissime anche del grande sostegno ricevuto dal Pala Igor, ci tengo a ringraziare tutti per essere venuti ed esserci stati vicini ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – KUZEYBORU AKSARAY 4-0 (25-21, 25-20, 25-21; GOLDEN SET 15-5)-

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Akimova (L) ne, Villani ne, Bosio 4, Bartolucci ne, De Nardi ne, Fersino (L), Alsmeier 7, Ishikawa 16, Mims, Bonifacio 9, Aleksic 5, Mazzaro ne, Tolok 32, Squarcini ne. All. Bernardi.

KUZEYBORU AKSARAY: Kinik (L), Sevim ne, Dimitrova 13, Gulubay, Akprinar, Onal 1, Kilic 1, Erkul 4, Lazareva 15, Isik, Kurilo 9, Curuk 5. All. Bedestenlioglu.

Arbitri: Mateizer, Kalin

Durata set: 26′, 23′, 26′; Tot: 75′.

MVP: Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)