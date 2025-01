Starting Six: arriva la Coppa Italia delle stelle

ROMA - Puntata di Starting Six al maschile interamente dedicata alla Final Four di Coppa Italia, in programma da sabato 25 a domenica 26 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno già da tempo sold out.

Match&Play ci presenta le due sfida di semifinale in programma domani Perugia-Verona e Trento-Civitanova. Nel confronto fra Block Devils e scaligeri i favori del pronostico sotto tutti per i Campioni d'Italia che però hanno fortemente accusato a Trento, nell'ultima di campionato l'assenza di Plotnytsky perdendo la seconda partita di fila. Keita e soci, puntando proprio sulla verve del maliano, puntano a sgambettare la squadra di Lorenzetti conquistando una storica 'prima volta' in finale. Civitanova, reduce da un brillante momento di forma, è vogliosa di dimostrare anche in Coppa di essere tornata al livello delle grandi ed è pronta a confrontarsi con i Campioni d'Europa ad armi pari.

Al di la di quelli che saranno i temi tecnici della manifestazione l’edizione numero 47 della Coppa Italia sarà il terreno di numerosi esperimenti regolamentari che, in futuro, potranno essere introdotti in pianta stabile nel volley: si cambierà campo una sola volta nell'arco delle partite; sarà utilizzato il timer dei 15 secondi tra un’azione e l’altra per evitare perdite di tempo; sarà possibile chiamare un solo time out per set.

Sfide tra bomber pone l'attenzione sui bomber più attesi di questa Final Four, quattro dei quali sono nella top ten del campionato. Prodezze annunciate da parte di Keita, leader nella classica dei marcatori di Superlega, poi il trentino Michieletto, Adis Lagumdžija opposto di Civitanova e Ben Tara che dal quale Perugia si aspetta i punti che non arriveranno da Plotnytsky

Come un ‘Olimpiade. Lo spettacolo a Casalecchio di Reno sarà garantito dalla presenza di alcune star del volley mondiale. In campo saranno rappresentati ben 22 paesi provenienti dai cinque continenti.