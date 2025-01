Starting Six: le italiane imbattibili in Europa 

Match&Play analizza tutti i sette incontri in programma che saranno determinanti per le posizioni Play Off e per la lotta per non retrocedere. Il turno inizia con l’anticipo del sabato fra Talmassons e Pinerolo con le ragazze di Barbieri costrette a vincere per non veder svanire le proprie possibilità di salvezza ma le piemontesi non possono permettersi il lusso di perdere per non venire risucchiate indietro. Conegliano ospita Chieri per mantenere intatto il proprio percorso vincente mentre alle sue spalle Scandicci affronterà l’insidiosa trasferta di Bergamo, Milano affronterà un derby molto ‘caldo’ sul campo di Busto Arsizio e Novara dovrà fare i conti con la voglia di tornare alla vittoria di Perugia. Firenze-Cuneo sarà un confronto diretto per la salvezza che le squadre di Bendandi e Pintus non possono sbagliare. Roma è attesa da Vallefoglia e vorrà dare continuità alle due vittorie centrate in campionato e Challenge Cup.

Social Club, come sempre, ci regala immagini spettacolari che nella puntata odierna si soffermano sulle tante prodezze delle protagoniste del campionato nella 6° giornata.

Team of The Mouth ci presenta la migliore squadra di dicembre, compreso di coach, più performante del mese. Ekaterina Antropova nel ruolo di opposta in diagonale con Maja Ognjenovic , Sonia Candi e Camilla Weitzel centrali, Ailama Cesé Montalvo e Mayu Ishikawa di banda, e Ilaria Spirito in seconda linea il 6+1 ideale con Daniele Santarelli in panchina.

Coppe Europee ci racconta dell’ennesimo en plein in Europa.

Chiude in bellezza la Pool A di CEV Champions League l’A.Carraro Imoco Conegliano, che contro il Developres Resovia risolve la pratica con un secco 3-0, subendo solo 45. Trova il riscatto e la vittoria la Numia Vero Volley Milano che, di fronte a oltre 4000 tifosi accorsi al Palalido, ha superato 3-1 la corazzata turca del VakifBank Istanbul nell’ultima giornata della Pool C. La Savino Del Bene Scandicci ha chiuso con una vittoria contro Bielsko-Biała le sue fatiche nella Pool E conquistando il primo posto nella graduatoria delle prime classificate di questa competizione acquisendo il diritto ad un sorteggio più morbido nei quarti di finale.

Impresa europea per la Igor Gorgonzola Novara di Lorenzo Bernardi, che in un Pala Igor caldissimo ribalta il 3-1 subito all’andata dei Playoff di CEV Cup infliggendo un secco 3-0 al Kuzeyboru Aksaray. Un risultato che ha permesso alle zanzare di ottenere la possibilità di giocarsi tutto al Golden Set, un’opportunità decisamente sfruttata: dominio 15-5 e meritata qualificazione ai Quarti della competizione.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 dice trentatré. Tante sono le vittorie conquistate dalle biancoblù in altrettante partite giocate in tre stagioni nelle coppe europee. L’ultima della serie è il 3-0 inflitto al Benfica nella gara di ritorno dei quarti di finale della CEV Challenge Cup, risultato che vale l’accesso alle semifinali per le quali si qualifica anche la la Smi Roma Volley vittoriosa 3-1 Charleroi Volley conquistando uno storico traguardo riportando la pallavolo femminile capitolina al penultimo atto di una competizione europea per club dopo 28 anni.