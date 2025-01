Starting Six: Civitanova è la regina di Coppa Italia

ROMA - Nella puntata odierna Starting Six non può che regalarci le immagini e i commenti sulla Final Four della 37a edizione della Coppa Italia andata in scena nel weekend di Casalecchio di Reno<

Match&Play , nel commento di Pasquale Di Santillo, ripercorre l'esaltante due giorni che ha regalato spettacolo e risultati che hanno ribaltato i pronostici.

Tre tie break, a dimostrazione del grande equilibrio fra le protagoniste, hanno deciso l'esito di semifinali e finale.

Nella prima partita andata in scena all'Unipol Arena Verona ha eliminato a sorpresa Perugia ribaltando lo 0-2 a favore dei Block Devils con una clamorosa rimonta firmata da Keita (30 punti)e da un super Mozic (MVP della partita con 28 punti e il 56% in attacco. Perugia alla terza sconfitta consecutiva senza Plotnytskyi, una cocente delusione da assorbire in fretta per tornare a correre sia in Superlega che in Champions League.

A raggiungere gli scaligeri in finale Civitanova, formazione che in questo momento sta viaggiando a mille, capace di eliminare con un tie break vincente Trento al termine di un match che ha visto le due squadre duellare ad armi pari ma la squadra di Medei più concreta nei momenti topici. Il successo porta la firma di

Lagumdzija, Loeppky (18 punti a testa) e di Bottolo (16) ma anche delle super difese di Balaso che hanno portato i cucinieri in finale. Per la squadra di Soli un ko inatteso che deve far pensare il tecnico su come alzare il livello in vista dei prossimi impegni in campionato e Cev Cup.

L'attesa finale, giocata davanti a un'Unipol Arena sold out la squadra di Medei è partita fortissimo, ha vinto i primi due parziali ma ha poi subito la rimonta degli uomini di Stoytchev, ma alla fine si sono imposti al tie break conquistando l'ottava Coppa Italia della storia del club marchigiano tornando alla vittoria dopo tre anni di digiuno dopo lo scudetto della stagione 2021/2022. Per Medei si tratta del primo trionfo da head coach della sua carriera.

Il Bilancio della manifestazione è clamorosamente positivo con 17000 spettatori sugli spalti in due giorni, quindici set giocati pe un totale di 6 ore e 17 minuti. La Final Four è stata inoltre l'occasione per sperimentare nuove regole volte a spettacolarizzare la pallavolo con un solo cambio di campo

nell'arco di ogni partita, timer dei 15 secondi tra un’azione e l’altra ridurre le perdite di tempo, un solo time out per set per squadra.

Dalla coppa nazionale alle Coppe Europee che vedrà tre nostre formazioni impegnate mercoledì 29 gennaio i Champions League per l'ultimo turno della fase a gironi. Milano di scena in Polonia contro l’Aluron CMC Warta Zawiercie, Monza che ospiterà i tedeschi dell’ Helios Grizzlys Giesen mentre Perugia sarà al Pala Barton contro i turchi dell’ Halkbank Ankara.

Trento, giovedì 30 gennaio, ospiterà in casa i romeni del Csm Corona Brasov nel ritorno dei Play Off che portano ai quarti. Vittoriosi all'andata per 3-1 gli uomini di Soli sono ad un passo dalla qualificazione

In Challenge Cup Civitanova, dopo il trionfo in Coppa Italia, potrà festeggiare davanti al proprio pubblico in occasione del ritorno dei quarti contro il Groningen che sarà di scena all’Eurosole giovedì 30. Gli uomini di Medei, vittoriosi all’andata in Olanda con due set si qualificherebbero per le semifinali.