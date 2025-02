Challenge Cup: per Roma sfida senza appello col Potsdam

ROMA- Dentro o fuori. Non c’è margine di errore, non ci saranno repliche: la Smi Roma si gioca tutto quanto fatto in Europa domani sera, mercoledì 19 febbraio (ore 20.00), al Palazzetto dello Sport di Roma contro il Potsdam nella semifinale di ritorno di CEV Challenge Cup. Si riparte dal 3-2 della gara di andata di due settimane fa in Germania, dove le tedesche imposero in rimonta la prima sconfitta europea alle capitoline e si aggiudicarono la sfida al tie-break (25-21, 21-25, 19-25, 25-15, 15-9). La squadra teutonica, per due volte finalista scudetto in Bundesliga e protagonista la scorsa stagione di una positiva cavalcata fino ai play-off di Champions League, è attualmente quarta nella massima serie nazionale. Le giallorosse, per accedere all’ultimo atto della competizione, dovranno vincere per 3-0 o 3-1 oppure aggiudicarsi il golden set in caso di vittoria per 3-2. Soltanto dopo potranno tornare a concentrarsi sul campionato, dove domenica 23 febbraio (ore 16:00) attendono tra le mura amiche la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella terzultima giornata della regular season. Un’altra sfida fondamentale per mantenere la categoria – ad oggi le capitoline sarebbero salve a discapito di Firenze e Talmassons, sotto rispettivamente di uno e quattro punti – che potrebbe anche diventare l’antipasto della stessa finale continentale. Dall’altro lato del tabellone, infatti, ci sono proprio le piemontesi, che all’andata hanno sconfitto in trasferta (1-3) le turche del Galatasaray.