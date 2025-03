Challenge Cup: l'orgoglio di Roma sbanca Chieri

TORINO -Parla a favore della SMI Roma Volley la finale d’andata della CEV Challenge Cup. In un Pala Gianni Asti tutto esaurito la formazione capitolina esulta al tie-break aggiudicandosi dopo oltre 2 ore il primo atto della doppia sfida con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Martedì prossimo, 11 marzo, la finale di ritorno al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano. La squadra di Cuccarini coglie una meritatissima vittoria lasciandosi subito alle spalle l’amarezza per la retrocessione in A2 arrivata al fotofinish nell’ultima giornata di campionato. Col cuore pesante ma la mente leggera, Roma mette in campo le energie necessarie per piegare una Chieri discontinua e contratta che pur conquistando due set non riesce mai a esprimere la sua pallavolo. A differenza di tante altre partite, non incidono in positivo a favore delle biancoblù nemmeno i ripetuti cambi effettuati da coach Bregoli. Roma nel primo set non sbaglia nulla e sul 16-16 trova l’allungo decisivo per chiudere 20-25. Sempre in mano a Chieri il secondo set che termina 25-18 e il quarto che finisce 25-18, mentre nella terza frazione (conclusa 22-25) le ospiti hanno la zampata risolutiva sul 22-22. Senza storia il tie-break dove le biancoblù annullano tre palle match prima di arrendersi 12-15. Nel tabellino chierese spiccano i 21 punti di Skinner e i 20 di Gicquel. Più distribuiti i punti di Roma con cinque giocatrici in doppia cifra a partire da Salas (21), Adelusi e Ciarrocchi (16), per un premio di MVP assegnato a Mirkovic per la sua lucida regia.

Ciarrocchi mette a terra il primo pallone della partita. Si prosegue punto a punto fino al 6-6 quando Chieri con un muro di Gray realizza il primo punto break e passa in vantaggio per la prima volta (7-6). Seguono la replica di Roma (7-9) e la controreplica di Chieri (10-10). Con un muro di Scholzel su Skinner le capitoline ritrovano il doppio vantaggio (12-14). Time out di Bregoli e le biancoblù rientrano sul 16-16 con Gicquel, ma di nuovo le ospiti salgono a +2 con Ciarrocchi (17-19). Dopo gli ingressi di Guiducci e Anthouli la squadra di Cuccarini allunga a 19-22 con Salas e, guadagnate quattro palle set dopo un attacco fuori di Buijs, chiude 20-25 al primo tentativo con Adelusi.

Nel secondo set, sul 4-4 Chieri piazza un parziale di 6-2 sui servizi di Gicquel, Buijs e Alberti che la portano a 10-6. Nelle fasi centrali il vantaggio biancoblù continua a crescere raggiungendo i 7 punti dopo un muro di Gray su Adelusi e una diagonale vincente di Buijs (15-8). Nella seconda parte del set Chieri mantiene il suo ritmo con regolarità, spegne sul nascere ogni tentativo di recupero e dopo un combattutissimo scambio tocca il distacco massimo di 8 punti con Skinner (22-14). Ancora Skinner dà otto palle set a Chieri (24-16). La prima se ne va per un errore in battuta, al secondo tentativo il pallonetto di Buijs vale il 25-17.

Sul 5-6 del terzo parziale tre errori consecutivi di Chieri portano Roma a 6-9. Entrano Guiducci e Anthouli per mezza rotazione. Skinner interrompe il filotto ospite, poi un muro di Gicquel e un attacco di Skinner ripristinano la parità (11-11). Sul 12-12 le capitoline inanellano un filotto di 4 punti salendo a 12-16 con Salas. Bregoli inserisce Omoruyi per Buijs e Lyasko per Alberti. Un primo tempo della neo entrata e un muro di Skinner sbloccano Chieri che poi con pazienza raggiunge la parità sul 20-20 (mani out di Omoruyi) e torna in vantaggio con un muro di Gicquel (21-20). Sul 22-22 sale in cattedra il muro di Ciarrocchi che blocca prima Omoruyi, poi Gicquel (22-24). Alla prima palla set Salas appoggia la palla sulle mani di Gicquel e porta al giro di campo sul 22-25.

Nel quarto set Omoruyi e Lyasko vengono confermate nel sestetto chierese. Le padrone di casa ripartono con un buon piglio e un mattoncino alla volte costruiscono un vantaggio di quattro punti. Il riavvicinamento capitolino a -2 con Adelusi (12-10) spinge Bregoli a chiamare time out. Lyasko in attacco, Omoruyi con un ace e Lyasko con un muro danno un nuovo allungo a Chieri (15-10). Nel prosieguo il vantaggio chierese continua a crescere raggiungendo gli otto punti (21-13), finché Lyasko chiude 25-17 portando l’incontro al tie-break.

Quinto set – Con Omoruyi e Lyasko, Bregoli conferma in campo Anthouli, subentrata nel set precedente a Gicquel. I primi due punti sono di Roma con Ciarrocchi e un attacco lungo di Omoruyi (0-2). Il punteggio torna in parità dopo una parallela di Omoruyi e un errore di Melli (2-2), ma subito le capitoline riguadagnano terreno grazie ad Adelusi, Ciarrocchi e un attacco fuori di Anthouli (2-5). L’opposto si riscatta col muro del 3-5. Seguono il 3-6 di Salas, il 4-6 di Skinner, il 4-7 di Salas, il 5-7 di Lyasko e il 5-8 di Ciarrocchi. Dopo il cambio di campo l’attacco di Skinner si ferma sulla rete (5-9). Al rientro in campo dal time out il muro di Ciarrocchi ferma Anthouli (5-10). Entrano Guiducci e Gicquel. La transalpina sblocca Chieri che poi trova l’8-11 con un ace della stessa Gicquel. Time out di Cuccacini.

Al rientro in campo Gicquel serve lungo. Il combattutissimo scambio dell’8-12 è risolto da un pallonetto di Melli. Rientrano Van Aalen e Anthouli. Chieri recupera un punto break su servizio di Skinner (9-12). La diagonale di Adelusi vale il 9-13, poi Omoruyi viene murata e Roma ha cinque palle match (9-14). Chieri ne annulla due con un muro di Lyasko e una diagonale vincente di Omoruyi (11-14). Secondo time out di Cuccarini. Omoruyi mura Adellusi ed è 12-14. Al quarto tentativo Melli trova il tocco delle mani di Lyasko e fa scendere i titoli di coda sul 12-15.

Le parole di Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)-

«Una sconfitta che fa male. Eravamo molto cariche ma non l’abbiamo dimostrato scendendo in campo con la giusta energia. Loro invece erano agguerritissime. Potevamo e dovevamo prevederlo, e dovevamo esprimere il nostro gioco fin dall’inizio».

Le parole di Michela Ciarrocchi (Roma Volley)

«Una bellissima soddisfazione dopo la delusione di sabato in campionato. Un bel risultato, ora però rimaniamo calmi perché c’è il ritorno. Chieri è una squadra molto forte e verrà a Roma più agguerrita che mai».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI’76 – ROMA VOLLEY 2-3 (20-25, 25-17, 22-25, 25-18, 12-15) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI’76: Skinner 21, Alberti 3, Van Aalen 4, Buijs 7, Gicquel 20, Gray 5, Spirito (L), Rolando, Guiducci, Lyashko 9, Anthouli 5, Omoruyi 10. Non entrate: Lavagnino (L), Bednarek. All. Bregoli.

ROMA VOLLEY: Salas Rosell 20, Ciarrocchi 14, Adelusi 16, Schoelzel 12, Melli 11, Mirkovic, Zannoni (L), Provaroni, Rucli 1, Orvosova, Muzi. Non entrate: Costantini. All. Cuccarini.

ARBITRI: Yilmazgil, Salvati.

Durata set: 29′, 25′, 30′, 26′, 21′; Tot: 131′.

MVP: Slađana Mirkovic (Roma Volley)