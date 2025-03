Champions League: Conegliano implacabile anche a Resovia

RESOVIA (POLONIA) -Resovia, ancora tu. È tempo di quarti di finale di CEV Champions League, la Antonio Carraro Imoco Conegliano fa visita al Developres in Polonia per l’andata del doppio confronto. Le Pantere ritrovano Resovia per la settima volta nella competizione, è la formazione affrontata più volte nel massimo torneo europeo: l’ultima volta fu al Palaverde (3-0), un mese e mezzo fa ai gironi di CEV Champions League. Resovia scende in campo con la diagonale Werneska-Honorio, Jurczyk e Fedusio sono le bande, Jasper e Korneluk sono le centrali, Szczyglowska è il libero.

Coach Daniele Santarelli ritrova anche Sarah Fahr tra le titolari, giocherà al centro con Chirichella, la diagonale è Wolosz-Haak, Gabi e Zhu sono le bande, De Gennaro è il libero.

Le Pantere portano mattoni e malta nel primo set, l’equilibrio viene spezzato dal muro (5 di squadra sullo 0-1) : Fahr, Haak, Gabi e Zhu, 4 in successione garantiscono il primo parzialone della partita della Antonio Carraro (8-1 che porta al 9-15). Machado fa riavvicinare le polacche (15-17), Fedusio pareggia i conti (22-22): nel momento più caldo Zhu fa la voce grossa, chiudendo il set con 8 punti nel tabellino e il 50% in attacco, chiuderà da top scorer del match a quota 18 con 2 errori. Lukasik e Seki entrano già nel primo set per rinforzare battuta e difesa di Conegliano.

Chirichella sale sul pulpito e guida l’attacco della Antonio Carraro Imoco quando insegue Resovia a inizio secondo set (3 punti sull’8-6), poi Fahr torna a macinare muri (4 in totale al termine della gara, almeno il doppio di tutte le altre) e le Pantere piazzano il primo break (9-12). Zhu bacia prestissimo la doppia cifra (9-13, 11 punti), Haak sfonda da posto 2 (devastante nel secondo set con 5 punti e il 56% in attacco) e Wolosz fa un punto alla spider-man di puro istinto, spalle alla rete. Un altro muro di Gabi galvanizza le Pantere, dominanti con il 62% di ricezione positiva (12-20), Fahr scrive 0-2 con un primo tempo per il 17-25.

Resovia trova fiducia nel terzo set partendo sul 9-2, poi Gabi mette a terra un punto che prova a darne altrettanta alla Antonio Carraro Imoco quando lo svantaggio supera la doppia cifra (14-3). Da qui le Pantere trovano una rimonta leggendaria con un parziale di 13-26. Haak spacca con le diagonali e Chirichella trova un ace per il -5 (21-16), Gabi pulisce la riga per il -4 subito dopo, la brasiliana ha commesso solo 2 errori attaccando. Adigwe tiene in vita il set (22-18), Fahr fa sognare con il -2, Haak punge per il 23-23 (20-9 di parziale per ritrovare l’equilibrio): si va ai vantaggi, le Pantere annullano 3 set point e ribaltano la situazione chiudendo sul 27-29. È una risalita da annali che consente alla Antonio Carraro di chiudere la gara dopo il terzo set, con un’esaltante Gabi (15 punti e premio di mvp della gara) e una De Gennaro stoica anche nei momenti più palpitanti della contesa.

Il tabellino-

DEVELOPRES RESOVIA- A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (22-25, 17-25, 27-29)

DEVELOPRES RESOVIA: Honorio 6, Korneluk 5, Jasper 13, Machado 4, Centka ne, Wenerska 2, Szczyglowska (L), Chmielewska, Fedusio 4, Dudek 9, Vicet ne, Fedorek ne, Kubas (L) ne, Jurczyk 6 . All.Masek

A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 15, Zhu 18, Seki, Eckl ne, Lubian ne, De Gennaro (L), Haak 12, Wolosz 1, Adigwe 1, Lanier ne, Lukasik, Chirichella 4, Fahr 8, Bardaro (L) ne. All. Santarelli

ARBITRI: Dobrev (Bul) e Bensimon (Isr)

Durata set: 29′, 22′, 34′ Tot: 85’

MVP: Gabi (A.Carraro Imoco Conegliano)