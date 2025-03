Challenge Cup: Roma e Chieri si giocano il trofeo nella finale di ritorno

ROMA-Dopo 28 anni la Capitale può tornare a sognare di vincere una coppa europea nella pallavolo femminile. Il merito è della SMI Roma Volley, che domani, martedì 11 marzo, alle ore 20:00 (diretta Rai Sport e DAZN), al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro, sfiderà la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 nella finale di ritorno della CEV Challenge Cup 2025, la terza competizione internazionale per club. Nella gara d’andata giocata martedì scorso al Pala “Gianni Asti” di Torino, le giallorosse sorpresero al tie-break 2-3 (20-25, 25-17, 22-25, 25-18, 12-15) le più blasonate piemontesi, detentrici della CEV Cup 2024 e vincitrici dell’edizione 2023 della Challenge Cup. Per la squadra di coach Cuccarini non poteva esserci modo migliore di provare a voltare pagina dopo la retrocessione arrivata nell’ultimo turno di campionato per un solo punto ed al termine di una stagione costellata da infortuni e molteplici vicissitudini. In coppa, invece, il cammino delle capitoline è stato di ben altro tenore. Dopo il successo in Wevza Cup lo scorso settembre, le Wolves hanno superato le croate del Kelteks Karlovac, le romene del Rapid Bucarest, le bulgare del Levski Sofia, le belghe dello Charleroi e, da ultimo, le tedesche del Potsdam, con una tabella di marcia di nove vittorie in dieci partite. È la prima volta nella storia della pallavolo che una squadra retrocessa si ritrova a disputare una finale di una coppa europea. Vincere significherebbe non solo riportare il volley femminile romano ai fasti della Gierre di coach Barbolini, che nel 1997 sempre nella Capitale si aggiudicò la Coppa CEV ai danni della Romanelli Firenze, e onorare al meglio la memoria di Simonetta Avalle, ma anche mettere a segno un record di cui istituzioni, sponsor ed eventuali investitori non potranno non tener conto. Intanto il pubblico romano, con in testa Il Branco, ha già risposto presente: per l’ultimo atto di domani sera si viaggia verso il tutto esaurito.