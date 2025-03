Champions League: derby italiano fra Monza e Perugia

MONZA – MINT Monza e Sir Sicoma Perugia si sfideranno in un derby tutto italiano nei quarti di Champions League. Domani, martedì 11 marzo alle 20.00, la gara di andata sul campo dei brianzoli che, dopo aver strappato la salvezza in SuperLega, la MINT Vero Volley Monza cercherà di togliersi qualche soddisfazione europea contro gli umbri che sulla carta godono dei favori del pronostico. Il ritorno si giocherà giovedì 20 marzo al Pala Barton.

Primo confronto continentale tra le due formazioni, che ormai si conoscono alla perfezione: brianzoli e umbri si sono infatti resi protagonisti della Finale Scudetto dello scorso anno che ha visto trionfare i Block Devils solo a Gara 4, oltre ai due match di Campionato disputati questa stagione.

EX DELLA PARTITA

Sono due gli ex della partita: tra le file di Perugia Oleh Plotnytskyi che, prima di approdare nel club bianconero, dove milita ormai da sei stagioni consecutive, aveva fatto il suo esordio nel campionato italiano proprio alla Gi Group Monza nella stagione 2017-2018, restando anche in quella successiva (con la denominazione Vero Volley Monza).

Le parole del tecnico di Monza Massimo Eccheli-

« Per noi è un onore poter disputare un Quarto di finale di Champions League contro una delle squadre più forti al mondo. Siamo determinati a dare il massimo, con la consapevolezza che solo mettendo in campo ogni nostra risorsa potremo contrastare Perugia e lottare con tutte le nostre forze per un posto nella Final Four. ».

Le parole di Luka Marttila

« Quella di martedì sarà sicuramente una grande sfida. Avendo raggiunto la salvezza in Campionato ci siamo tolti un grande peso e penso che questo ci aiuterà a giocare in Champions con la mente più libera. Sarà un match difficile, ma non impossibile. L’abbiamo visto nell’ultimo confronto, dove siamo riusciti a giocare quasi alla pari. Dovremo essere bravi a contenere il loro servizio e sfruttare al meglio il fattore campo ».

CHAMPIONS LEAGUE- GARA DI ANDATA QUARTI DI FINALE-

Martedì 11 marzo Ore 20.30

MINT Monza-Sir Sicoma Monini Perugia Arbitri Mylonakis, Puecher