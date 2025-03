ROMA -La Roma del volley femminile torna ad alzare un trofeo Europeo Femminile a 32 anni di distanza dalla vittoria della Fincres in Cev Cup. Stasera la Smi Roma di Cuccarini, superando nella finale di ritorno per 3-2 (25-19, 22-25, 25-19, 27-25) la Reale Mutua Fenera Chieri 76' già sconfitta al tie break all'andata, si è aggiudicata la Challenge Cup mandando in delirio i 3500 tifosi accorsi nel Palazzetto di Viale Tiziano.

I protagonisti-

Max Gallo (Direttore Sportivo Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «In queste due finali abbiamo messo in campo una pallavolo di basso livello tecnico. Non siamo riusciti a giocare due partite di livello come abbiamo fatto durante l’anno, questo è evidente. Purtroppo in questi casi ti giochi la stagione in due partite. Roma ha meritato di vincere e di conseguenza di portare a casa il trofeo».

Il tabellino-

SMI ROMA VOLLEY – REALE MUTUA FENERA CHIERI’76 3-1 (25-19, 22-25, 25-19, 27-25) –

SMI ROMA VOLLEY: Salas Rosell 17, Ciarrocchi 9, Adelusi 26, Schoelzel 2, Melli 17, Mirkovic 4, Zannoni (L), Provaroni, Orvosova, Muzi. Non entrate: Rucli. All. Cuccarini.

REALE MUTUA FENERA CHIERI’76: Skinner 23, Alberti 9, Van Aalen 1, Buijs 18, Gicquel 8, Gray 1, Giannelli (L), Spirito (L), Rolando, Omoruyi 1, Guiducci 1, Anthouli 4. Non entrate: Bednarek, Lavagnino. All. Bregoli. ARBITRI: Rodin, Herbots.

Durata set: 25′, 31′, 30′, 35′; Tot: 121′.

MVP: Anna Adelusi (Smi Roma Volley)