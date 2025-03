Champions League: Milano ad Istanbul per chiudere i conti con l'Eczacibasi

ISTANBUL (TURCHIA)– Trasferta in Turchia per la Numia Vero Volley Milano alla ricerca della Final Four di CEV Champions League. Giovedì 13 marzo alle ore 16.00 italiane (diretta Sky Sport e DAZN) è in programma la seconda, decisiva gara di ritorno dei Quarti di Finale contro le padrone di casa dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul; Orro e compagne scenderanno in campo al Burhan Felek Voleybol Salonu per difendere il prezioso 3-0 dell’andata, frutto di un’ottima prova corale delle milanesi sotto gli occhi del pubblico amico dell’Allianz Cloud.

In Turchia, coach Lavarini avrà a disposizione l’intero roster, galvanizzato anche dalla brillante vittoria contro Vallefoglia in Gara 1 dei Playoff di Serie A1 Tigotà della scorsa domenica. Un match dominato dalle milanesi, che hanno chiuso con un netto 3-0, grazie all’incredibile performance di Kurtagic, nominata MVP della partita dopo aver messo a segno 11 punti, di cui ben 6 muri.

La trasferta turca rappresenta l’ultimo ostacolo per la squadra milanese, che sogna di rientrare – per la seconda volta nella sua storia – tra le migliori quattro formazioni della massima competizione europea. Le semifinali e finali si giocheranno proprio a Istanbul, nell’attesissima Final Four di Champions League femminile, in programma il 3 e 4 maggio 2025.

LE AVVERSARIE-

Nelle ultime due stagioni, l’Eczacıbaşı ha sfiorato la vittoria in Champions League, venendo eliminata in entrambi i casi dalla futura squadra campione: il VakifBank Istanbul, in finale nella stagione 2022/23, e l’A. Carraro Imoco Conegliano, in semifinale nella stagione precedente. Vincitrice del trofeo nella stagione 2014/15, l’Eczacıbaşı Dynavit Istanbul si è qualificata alla fase a gironi della CEV Champions League per ben 18 volte, il secondo miglior risultato nella storia della competizione; solo il VakifBank Istanbul ha fatto meglio (21).

Le parole di Stefano Lavarini-

« Nonostante la preziosa vittoria dell’andata siamo consapevoli che sarà questa la gara decisiva. Ci aspettiamo che l’Eczacibasi giocherà al meglio per ribaltare il risultato momentaneo, anche supportato da un pubblico molto caloroso. Vogliamo fortemente continuare il nostro percorso in Champions e sappiamo di dover mettere in campo continuità di gioco e grande determinazione poiché ogni punto sarà fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo ».

Le parole di Ludovica Guidi-

« Per questa gara di ritorno, sappiamo che l’unico obiettivo è la vittoria, senza pensare ai set o ai punti. Vogliamo proseguire la nostra serie positiva di successi e conquistare un posto alle Final Four. In questi giorni il tempo per allenarci e ricaricare le energie è stato limitato, ma nonostante tutto siamo estremamente determinate a confermarci e a dimostrare, anche davanti al loro pubblico, il nostro valore ».

CHAMPIONS LEAGUE-RITORNO QUARTI DI FINALE-

Giovedì 13 marzo alle ore 16.00 italiane (Ore 18.00 locali)

Eczacibasi Dynavit Istanbul-Numia Milano Arbitri: Cambré, Geukes (Andata: Numia Milano- Eczacibasi Dynavit Istanbul 3-0 25-18; 25-23; 25-14)