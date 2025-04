Cev Cup: Tronfa Novara

BLAJ (ROMANIA)- Dopo la Smi Roma che ha alzato la Challenge Cup il volley femminile italiano festeggia per un altro trofeo europeo. L'Igor Gorgonzola Novara, vincendo anche la gara di ritorno in casa dell'Alba Blaj per 0-3 (28-30, 17-25, 26-28) e trionfa nell'edizione 2025 della Cev Cup.