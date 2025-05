Champions League: Perugia pronta alla sfida con l'Halkbank

LODZ (POLONIA)- Vigilia di Final Four di CEV Champions League in casa Sir Sicoma Monini Perugia: la formazione umbra, atterrata ieri a Lodz, città che ospiterà l’atto finale della più importante manifestazione continentale per Club, scenderà in campo domani sera, venerdì 16 maggio, alle 20.00, contro l’Halkbank Ankara, nel match che fornirà il pass per la Finale di domenica. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena e su DAZN.

Sarà il terzo confronto stagionale tra i due club, che hanno già avuto modo di studiarsi e confrontarsi nella Fase a Gironi: una vittoria per parte, con Perugia che si impose per 3-0 in Turchia all’andata, salvo poi perdere al tie-break al Pala Barton Energy.

L’Halkbank Ankara è guidata da Radostin Stoytchev, fino a pochi mesi fa primo allenatore di Rana Verona: tra le fila dei turchi anche due conoscenze della SuperLega Credem Banca, come Yoandy Leal, schiacciatore che in estate ha lasciato Piacenza, e Dick Kooy, martello olandese con esperienze a Modena, Lube, Piacenza e Trento.

L’altra finalista si conoscerà invece sabato: una di fronte all’altra le due formazioni polacche dello JSW Jastrzebski Wegiel e dell’Aluron CMC Warta Zawiercie.

Le parole di Oleh Plotnytskyi

« Come sempre la cosa più importante sarà stare insieme, dal primo all’ultimo, non importa in che momento stiamo, se siamo avanti o sotto, perché abbiamo visto che le capacità le abbiamo di tornare in gioco e di spingere ancora di più; dovremo guardare il nostro campo, se i nostri avversari cambiano qualcosa dobbiamo adattarci nella maniera più veloce possibile. Ci siamo preparati anche a questo: prima di tutto dovremo fare il nostro, come abbiamo fatto per tutta la stagione e rimanere in partita, fino all’ultimo punto. La battuta sarà naturalmente importante perché può dare qualche break e qualche punto in più ».

CEV Champions League Final Four - Semifinals

Venerdì 1S6 maggio 2025, ore 20.00

Sir Sicoma Monini Perugia – Halkbank Ankara (TUR)

Sabato 17 maggio 2025 ore 20.00

Jsw Jastrzebski Wegiel- Aluron CMC Warta Zawiercie

Domenica 18 maggio ore 16.00

Finale 3° e 4° posto

Domenica 18 maggio ore 20.05

Finale 1° e 2° posto