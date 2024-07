Paolo Tofoli allenerà l' Al-Taraji in Arabia Saudita

ROMA-Paolo Tofoli, uno dei grandi protagonisti della nazionale più forte del secolo quella della Generazione di Fenomeni allenata da Julio Velasco, allenerà nella Superlega dell’Arabia Saudita prendendo la guida dell’Al-Taraji formazione della città di Dammam, capitale della provincia di al-Sharqiyya, la regione più ricca di petrolio, situata geograficamente di fronte al Bahrein e Qatar. Il popolare Paolino vanta in Italia diverse esperienze come allenatore soprattutto in A2 e A3 ed ora tenta l’avventura in un campionato in costante evoluzione tecnica.