L'Under 21 maschile qualificata ai Mondiali di categoria

ROMA- La Nazionale Under 21 maschile parteciperà ai Campionati del Mondo 2019 di categoria, che si disputeranno in Bahrain dal 18 al 27 luglio 2019. L'ufficialità è arrivata in seguito alla conclusione del torneo Norceca in Perù, che assegnava gli ultimi due posti disponibili e vinto da Cuba, già qualificata alla rassegna iridata. Gli azzurrini, dunque, hanno centrato la qualificazione in quanto facenti parte delle cinque migliori nazionali del ranking mondiale attuale che non avevano staccato il pass attraverso un torneo continentale. I ragazzi guidati dal Ct Moinica Cresta conosceranno le avversarie dopo i sorteggi che si terranno il 2 giugno a Manama (Bahrain).