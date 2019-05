L'Italia si arrende al Giappone nella seconda amichevole

CAGLIARI- La grinta e il bel gioco non bastano agli Azzurri per bissare il successo di ieri e conquistare la vittoria anche nella seconda amichevole con il Giappone in programma a Cagliari. La Nazionale Seniores Maschile cede al tie break 2-3 (17-25, 26-24, 20-25, 25-22, 11-15).



LA CRONACA DEL MATCH-

Per l’avvio di gara coach Blengini cambia il sestetto iniziale affidandosi a Cavuto, Polo, Nelli, Lavia, Russo, Spirit e al libero Pesaresi (L). Il CT del Giappone risponde con Hideomi, Ishikawa, Onodera, Nishida, Yanagida, Lee e il libero Yamamoto.

La gara si apre con un primo break del Giappone che arriva al primo time out tecnico sul +5 (3-8). L’efficacia a muro e in attacco degli azzurri riporta l’Italia a -2 (7-9). Ma è la formazione allenata da Nakagaichi a piazzare l’allungo decisivo e a chiudere la prima frazione a proprio favore (17-25).

Il secondo set per un lungo tratto procede con le due formazioni in perfetto equilibrio (11-11). E’ l’Italia a trovare lo spunto giusto con Lavia, Nelli e Spirito (15-12). Con carattere gli azzurri amministrano il vantaggio conquistato a metà parziale (23-19) ma sul finale di set arriva il pareggio del Giappone (24-24). Sono comunque i ragazzi di Blengini a conquistare i due punti che valgono la vittoria della seconda frazione (26-24).

E’ ancora la formazione ospite a piazzare una partenza lanciata alimentata da due ace consecutivi allungando sul +6 (2-8). La reazione azzurra non basta per ricucire lo svantaggio e gli ospiti possono agevolmente chiudere a proprio favore il terzo set (20-25).

Sono Antonov e compagni a tentare il primo allungo della quarta frazione di gioco (6-4). Gli avversari agguantano il pareggio (6-6) e per un lungo tratto si procede in equilibrio (18-18). Sul finale di set gli Azzurri allungano (22-20) e portano la partita al tiebreak (25-22).

Partono subito forte gli azzurri (6-3) ma con una manovra ordinata ed efficace gli avversari raggiungono il pareggio (6-6). Il cambio campo arriva sul vantaggio di una lunghezza per l’Italia (8-7). Si procede punto a punto, ma è il Giappone a sfruttare al meglio la propria difesa, ad allungare (9-13) e a conquistare il quinto set (11-15).

Mvp di serata Riccardo Sbertoli.

I PROTAGONISTI.

Simone Anzani (Italia)- « Siamo un gruppo giovane: è una squadra con atleti alla prima esperienza in Nazionale e stiamo lavorando tanto per creare un’identità. Anche se abbiamo perso questa sera bisogna prendere il buono da ogni partita e in entrambe le amichevoli sono arrivati segnali positivi. Da lunedì con la Volleyball Nations League inizierà un percorso di crescita per tutta la squadra e possiamo fare molto bene. Certamente non partiamo con lo spirito da sconfitti come qualcuno ha già pronosticato ».

Daniele Lavia (Italia)- « Giocare con questo pubblico è stato spettacolare e con questo gruppo ancora di più. Spero che la squadra possa continuare a crescere con costanza. Sono onorato di aver potuto vivere questa esperienza ».

Riccardo Sbertoli (Italia)- « Anche se questa sera abbiamo perso siamo stati bravi in certe situazioni a non lasciare andare la partita davanti a un Giappone che ha disputato una grande gara. Bravi loro al tiebreak a batterci. Siamo una squadra giovane che vuole imporre il proprio gioco e stiamo lavorando tanto per raggiungere questo obiettivo. Piano piano i risultati cominciano a vedersi anche se la strada davanti a noi è ancora lunga ».

IL TABELLINO-

ITALIA-GIAPPONE 2-3 (17-25, 26-24, 20-25, 25-22, 11-15)

ITALIA: Cavuto 6, Polo 7, Nelli 11, Lavia 6, Russo, Spirito; Pesaresi (L), Sbertoli 1, Raffelli 7, Pinali 3, Candellaro 5, Russo 2, Antonov 6, Anzani 9, Argenta 3. All. Blengini.

GIAPPONE: Hideomi 1, Ishikawa 25, Onodera 12, Nishida 20, Yanagida 12, Lee 11; Yamamoto (L), Otake 3, Yamauchi, Takano 4. Ne: Ide (L), Sekita, Takahashi, Hisahara. All. Nakagaichi.

ARBITRI: Antonella Verrascina e Stefano Caretti.

DURATA SET: 31’, 33’, 28’, 31’, 19’.

ITALIA: a 5, bs 14, mv 17, et 23.

GIAPPONE: a 14, bs 15, mv 4, et 30.