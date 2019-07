Europei U16: azzurrine sconfitte dalla Turchia

TRIESTE- Nell’ultima sfida della fase a gironi dei Campionati Europei under 16, le azzurrine sono uscite sconfitte dalla sfida per il primato contro la Turchia per 3-0 (25-15, 25-16, 25-).

Un primo passo falso che comunque non compromette il cammino delle ragazze di Pasquale D’Aniello nella competizione. L’Italia, infatti, proprio come la Turchia, si presentava all’incontro di questa sera reduce da un percorso netto che le ha permesso di staccare il pass per le fasi finali con un turno di anticipo. Sabato, la selezione tricolore affronterà in semifinale la Russia, che ha chiuso la pool di Zagabria da prima della classe a punteggio pieno.

Nella gara di oggi, la Turchia è stata complessivamente superiore alle azzurrine, riuscendo a mettere in mostra una pallavolo efficace e pulita.



CRONACA – Con tutta la squadra nuovamente al completo, il Ct Pasquale D’Aniello ha schierato il sestetto composto da Orlandi in palleggio, Giacomello opposto, Bellia e Ribechi schiacciatrici, Polesello e Catania al centro e Salviato come libero.

Primo set a trazione turca, con le azzurrine che non sono riuscite ad opporre resistenza all’ottima partenza delle avversarie (8-13). Nel finale le ragazze di coach Inanc hanno saputo gestire al meglio il vantaggio, chiudendo avanti (15-25).

Nel secondo set l’andamento del match non è cambiato, con la Turchia che ha continuato a fare la differenza soprattutto in servizio, trovando un parziale di (0-6) iniziale che le ha garantito un vantaggio rassicurante fin da subito. Successivamente, poi, le ragazze di D’Aniello non sono riuscite a rimettere in piedi la gara, con la Turchia che ha potuto condurre fino al (16-25) conclusivo.

Più combattuto il terzo set, con le azzurrine che hanno provato a rimettersi in piedi migliorando qualcosa soprattutto in ricezione. Gli sforzi fatti, tuttavia, non sonobastati a riaprire la gara e la vittoria è andata alla Turchia dopo il conclusivo (22-25).