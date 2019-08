MILANO- In vista del Campionato Mondiale di categoria (5-14 settembre in Egitto), le azzurrine under 18 hanno affrontato in amichevole al Centro Pavesi di Milano il Barsile U18, vincendo per 3-0 (25-18, 25-14, 25-23). Al termine dell'incontro si sono disputati altri due set, sempre vinti dalle ragazze di Marco Mencarelli (27-25, 25-12). La migliore marcatrice dell'incontro è stata Loveth Omoruyi con 22 punti, seguita dalla coppia Frosin-Graziani, entrambe autrici di 15 punti.