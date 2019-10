World Cup: terzo successo azzurro contro l'Egitto

HIROSHIMA (GIAPPONE)- L’Italia conquista il suo terzo successo nella World Cup. Nella prima gara disputata a Hiroshima dopo il trasferimento da Fukuoka, questa mattina i ragazzi di Ginalorenzo Blengini hanno superato 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) l’Egitto al termine di una gara ben giocata durante la quale sono riusciti a gestire con costanza il gioco, non permettendo quasi mai ai proprio avversari di rendersi davvero pericolosi. L’Italia ha disputato una gara ordinata dal punto di vista tattico, mostrando sì una certa superiorità tecnica, ma dovendo comunque fare i conti con qualche sbavatura che c’è stata in alcuni momenti. Nel complesso quella odierna rimane una buona prova che permette alla nazionale tricolore di portare il bilancio della situazione in parità con tre successi e altrettante sconfitte.

Tra gli azzurri in evidenza Dick Kooy autore di 18 punti, ma particolarmente incisivo al servizio in alcuni momenti chiave del match che hanno consentito all’Italia di uscire da situazioni potenzialmente pericolose.

Domani si torna in campo alle ore 8 (italiane) contro l’Australia.

LA CRONACA DEL MATCH-



Per quanto riguarda le formazioni l’ Italia schierata con Sbertoli in palleggio, Nelli opposto, Cavuto e Kooy schiacciatori, Candellaro e Piano centrali con Balaso libero.

L’Egitto ha risposto con Abdalla in palleggio, Salah opposto, Abdelrahman Seoudy e Masoud centrali, Shafik e Omar gli schiacciatori con Ahmed Mohamed libero.

Buon primo tempo da parte degli azzurri che fino dalle prime battute hanno messo in difficoltà la ricezione dei nordafricani che hanno sofferto la buona organizzazione di gioco di Sbertoli e compagni. Nonostante qualche sbavatura e qualche errore in battuta, la formazione tricolore è comunque riuscita a fare sua la prima frazione sul 25-19.

Il secondo set è iniziato con più di una difficoltà in ricezione per gli azzurri che proprio per questo motivo non sono riusciti a sviluppare una buona trama offensiva. Gestito però con pazienza il momento difficile e grazie soprattutto all’efficacia di Kooy al servizio, i ragazzi di Blengini hanno agguantato la parità sul 16-16 dopo aver inseguito per lunghi tratti. Da quel momento in poi, ripresa fiducia e giocando in scioltezza sono riusciti a chiudere sul 25-21 grazie a un servizio sbagliato degli avversari, al secondo set point.

Terzo set iniziato molto bene dagli azzurri che hanno messo in grossa difficoltà i propri avversari soprattutto a muro. Con il passare dei minuti, però, gli egiziani si sono rifatti sotto avvicinandosi di molto nel punteggio e sfruttando le disattenzioni di Piano e compagni (20-19). Nonostante le difficoltà, però, Sbertoli e compagni hanno tenuto dal punto di vista mentale e hanno vinto chiuso set e match sul 25-22 al secondo match ball.

IL TABELLINO-

ITALIA-EGITTO 3-0 (25-19 25-21 25-22)

ITALIA: Kooy 18, Candellaro 7, Nelli 17, Cavuto 11, Piano 2, Sbertoli 1. Balaso (L). Non entrati: Russo, Pesaresi (L), Antonov, Anzani, Lavia, Zoppellari. All. Blengini.

EGITTO: Said 9, Doa 1, Abdelhay 5, Deyo 5, Seoudy 6, Abdalla. Abdelaal (L). Reda (L), Hisham 6, Hassam 1, Tayson 2, Mohsen. Non entrati: Rashad, Masour. All. Vermeulen.

ARBITRI: Maroszek (Pol) e Jaafar (Brn).