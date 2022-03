L'Under 18 Maschile in raduno al Centro Pavesi

MILANO-La Nazionale Under 18 maschile si radunerà nuovamente dal 20 al 21 marzo presso il Centro Federale Pavesi di Milano per un collegiale di preparazione in vista del torneo di qualificazione (21-24 aprile) ai Campionati Europei di categoria che si terranno dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia.