L'Under 22 prepara i Giochi del Mediterraneo

CAVALESE (TRENTO)- La Nazionale Under 22 Maschile, guidata dal tecnico Vincenzo Fanizza, tornerà al lavoro lunedì 13 giugno a Cavalese per un collegiale di allenamento in preparazione dei Giochi del Mediterraneo, in programma dal 25 giugno al 5 luglio a Orano in Algeria, e dei Campionati Europei di categoria, che si terranno dal 12 al 17 luglio 2022 a Tarnow in Polonia.