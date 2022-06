Mondiali: Lupo/Ranghieri si arrendono al tie break

ROMA- Sfortunata prova di Daniele Lupo e Alex Ranghieri nella seconda uscita nella Pool B dei Mondiali di Roma. La coppia azzurra, dopo il successo all'esordio, si sono fatti battere in rimonta 1-2 (21-15, 20-22, 12-15) dagli olandesi Varenhorst-Van De Velde 1-2 (21-15, 20-22, 12-15).

Lupo e Ranghieri hanno iniziato in maniera convincente la gara, guadagnando un buon margine sugli avversari. Daniele e Alex hanno gestito con autorità il vantaggio e tutto è filato liscio. Nella seconda frazione sono stati gli olandesi a prendere in mano il pallino del gioco, mentre Lupo-Ranghieri hanno faticato ad accorciare. Superate le difficoltà, gli azzurri hanno colmato il gap e il parziale è tornato in equilibrio. Lo sforzo degli italiani, però, è stato vanificato dalla formazione avversaria, capace di spuntarla ai vantaggi.

Nel tie-break gli olandesi si sono dimostrati più lucidi e dopo aver allungato hanno chiuso i conti sul (12-15).