Giochi del Mediterraneo: l'Italia è d'oro

Un successo frutto dell’ottima prova di squadra delle ragazze di Luca Pieragnoli che sono sempre riuscite a tenere testa alle avversarie e a non perdere la concentrazione nei momenti decisivi del match.

Vinto il primo set, Perinelli e compagne sono riuscite a imporre il proprio gioco nel secondo parziale e a conquistarlo senza difficoltà. Superato il passaggio a vuoto nel terzo set, nel quarto le azzurre hanno messo in campo maggiore determinazione e con tenacia hanno allungato nel finale conquistando così l’oro. Una vittoria che capovolge il risultato della partita giocata da Turchia e Italia nella fase eliminatoria di questa 19ª edizione dei Giochi del Mediterraneo.

La finale per il 3° posto è stata vinta dalla Serbia che ha battuto 3-2 (16-25, 25-18, 20-25, 25-16, 15-10) la Spagna e ha conquistato il bronzo.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLA FIPAV GIUSEPPE MANFREDI:

« Siamo davvero felici per la medaglia d’Oro conquistata dalla nazionale azzurra femminile ai Giochi del Mediterraneo. A Luca Pieragnoli e alle sue ragazze vanno tantissimi complimenti, sono state capaci di battere un avversario di alto livello come la Turchia. Dopo la sconfitta nel girone non era facile immaginare di dominare la finale, e invece le nostre azzurre sono state fantastiche, sia a livello di gioco, sia per la grinta messa in campo. Siamo molto orgogliosi ovviamente anche della medaglia di Bronzo della nazionale maschile. Gli azzurri di Vincenzo Fanizza sono stati molto bravi a lasciarsi alle spalle la sconfitta in semifinale e oggi con grande caparbietà si sono andati a prendere una meritatissima medaglia di Bronzo. In generale la soddisfazione più grande è essersi confermati, con entrambe le nazionali, ai primi posti e aver fornito un contributo importante in questi Giochi del Mediterraneo alla spedizione italiana ».

IL TABELLINO-

TURCHIA-ITALIA 1-3 (24-26, 20-25, 25-22, 22-25)

TURCHIA: Unal, Aydin 14, Yildirim 14, Yuzgenc 2, Erkek 3, Akyol 13; Sonsirma (L), Yilmaz, Akyaldiz 2, Kilic 2, Cebecioglu 12. Ne: Arici. All. Alper.

ITALIA: D’Odorico 15, Mazzaro 6, Diop 12, Perinelli 14, Squarcini 15, Bosio 3; Panetoni (L), Battistoni, Cagnin 3, Frosini 6. Ne: Nwakalor. All. Pieragnoli.

ARBITRI: Eyike (CMR), Jurkovic (CRO)

DURATA SET: 35’, 29’, 32’, 37’

TURCHIA: 5 a, 3 bs, 12 mv, 24 et

ITALIA: 5 a, 9 bs, 8 mv, 29 et

LA NAZIONALE FEMMINILE ORO AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO-

Palleggiatrici: Ilaria Battistoni, Francesca Bosio

Schiacciatrici: Sofia D’Odorico, Terry Enweonwu, Elena Perinelli, Emma Cagnin

Opposti: Bintu Diop, Giorgia Frosini

Centrali: Alessia Mazzaro, Linda Nwakalor, Federica Squarcini

Libero: Sara Panetoni

LO STAFF DELLA NAZIONALE FEMMINILE ORO AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO-

Luca Pieragnoli (primo allenatore)

Stefano Saja (vice allenatore)

Matteo Ingratta (assistente allenatore)

Ignazio Raspante La Scala (medico)

Marta Pedroli (fisioterapista)

Luca Nico (scoutman)

Simona Musumeci (team manager)