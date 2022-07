Euro U18: ottimo esordio degli azzurrini

Per questo esordio ai Campionati Europei Under 18 il tecnico Michele Zanin sceglie di affidarsi al sestetto composto da Magliano, Mati, Barotto, Carpita, Miraglia, Selleri e il libero Morazzini.

Nel primo set l’Italia è sempre avanti e mai in difficoltà arrivando a chiudere 25-20. Secondo set equilibrato con Italia e Germania a darsi il cambio avanti nel parziale. Sul 19-17 Italia, black out degli azzurrini e parziale di 8-1 per i tedeschi che si riportano in parità nel conto set.

Nella terza frazione la formazione di Zanin subisce il contraccolpo e va subito sotto 4-0. Gli azzurrini sono bravi a non perdere la bussola e punto dopo punto ricuciono fino al 9-9. L’Italia detta il ritmo e piazza l’allungo decisivo (20-13). Nel finale gli azzurrini sono bravi a non disunirsi e chiudono 25-16.

L’equilibrio caratterizza l’avvio del quarto set (7-7). E’ la Germania a piazzare il break per provare a riaprire la partita (8-11). Gli azzurrino sono bravi a ritrovare il ritmo, rientrare e piazzare l’affondo decisivo nel punto a punto finale (25-21).

IL TABELLINO -

ITALIA-GERMANIA 3-1 (25-20, 20-25, 25-16, 25-21)

ITALIA: Magliano 14, Mati 6, Barotto 19, Carpita 4, Miraglia 2, Selleri; Morazzini (L), Bistrot 9, Frascio, Filippelli 3, Bonisoli, Pozzebon. Ne: Loreti. All. Zanin.

GERMANIA: Vähning 8, König 3, Wehner 7, Baumann 12, Steffens, Fröbel 9; Türpe (L), Wahrlich, Borchert, Laumann, Günther. Ne: Schein. All. Von Känel.

ARBITRI: Widlarz (GEO), Souto Jimenez (ESP)

DURATA SET: 28’, 27’, 24’, 26’

ITALIA: 2 a, 25 bs, 9 mv, 42 et