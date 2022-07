Europei U21: le azzurrine vincono 3-1 con l'Ucraina

CERIGNOLA (BARI) - Questa sera, a Cerignola, un gremito Pala Tatarella ha fatto da cornice all’esordio della Nazionale Under 21 femminile alla prima edizione dei Campionati Europei di categoria. Le azzurrine, guidate dal tecnico Luca Pieragnoli, si sono imposte per 3-1 (25-22, 23-25, 25-14, contro l’Ucraina.

L’Italia è stata protagonista di un’ottima prova di squadra. Fatta eccezione per il secondo set, perso dalle azzurrine (23-25), nelle altre frazioni sono state Monza e compagne a dettare il ritmo del match. Al Pala Tatarella, ad assistere alla gara d’esordio dell’Italia, era presente anche il presidente federale Giuseppe Manfredi. L’Italia tornerà in campo domani alle 20 per la seconda partita della Pool I. Le azzurrine affronteranno l’Austria.

BIGLIETTI – Per le gare dei gironi del 12, 13 e 14 luglio è previsto l’ingresso libero, mentre per le semifinali e le finali di sabato 16 e domenica 17 luglio l'ingresso sarà a pagamento. Il link alla biglietteria è disponibile QUI

IL TABELLINO -

ITALIA-UCRAINA 3-1 (25-22, 23-25, 25-14, 25-19)

ITALIA: Omoruyi 16, Graziani 9, Frosini 13, Nardo, Nwakalor 9, Monza 2; Armini (L), Cagnin 16, Diop 6, Bartolucci, Bolzonetti. Ne: Marconato. All. Pieragnoli.

UCRAINA: Fedyk 5, Nudha 5, Vorotnychenko 4, Yakusheva 21, Kucher 5, Velykokon 3; Vasilieva (L), Dziuba 6, Sopocheva, Lutsenko (L), Huzhva, Ratii, Horbachenko. Ne: Kaplanska. All. Yakusheva.

ARBITRI: Miklosic (SRB), Niewiarowska (POL)

DURATA SET: 26’, 28’, 22’, 26’

ITALIA: 10 a, 11 bs, 11 mv, 31 et

UCRAINA: 4 a, 12 bs, 9 mv, 27 et