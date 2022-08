Ivan Zaytsev fuori dal progetto azzurro

CAVALESE (TRENTO)-Ivan Zaytsev ha lasciato questa mattina il ritiro azzurro di Cavalese. Il tecnico della nazionale Ferdinando De Giorgi avrebbe comunicato allo ‘Zar’ la sua esclusione dalla lista Mondiale che avrà inizio il prossimo 26 agosto. Le motivazioni di De Giorgi sono legate alla volontà di non lasciarlo in panchina e di non mettere troppa pressione a Romanò scelto come opposto titolare.