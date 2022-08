Under 19 Femminile: l'Italia in partenza per l'Europeo

MILANO- Ultima giornata di allenamenti al Centro Pavesi Fipav di Milano per la Nazionale under 19 femminile che domani mattina partirà alla volta di Skopje in Macedonia del Nord dove, dal 27 agosto al 4 settembre, sono in programma i Campionati Europei di categoria .

L’Italia è stata inserita nella Pool I e allo Sport Center Boris Trajkovski sfiderà Macedonia del Nord, Polonia, Slovenia, Grecia e Finlandia. La Pool II si giocherà alla Jane Sandanski Arena e vedrà impegnate Turchia, Serbia, Croazia, Romania, Svizzera e Olanda.

L’esordio delle azzurrine è in programma sabato 27 agosto alle 15.30 contro la Slovenia.

La Nazionale Under 19 femminile arriva all’appuntamento dei Campionati Europei dopo una lunga estate di preparazione. A luglio le azzurrine sono state impegnate anche all’European Youth Olympic Festival (EYOF) a Banská Bystrica, in Slovacchia, dove hanno vinto la medaglia d’oro.

LE PAROLE DEL TECNICO MARCO MENCARELLI-

« Il bilancio del lavoro estivo è stato estremamente positivo. Nel corso i questi mesi sono cresciute le individualità e la squadra. Negli anni questa formazione ha avuto uno sviluppo particolare e i cambiamenti fatti hanno permesso crescita importante rispetto al passato. Nel biennio precedente formazioni come la Serbia, la Turchia e la Polonia ci avevano battuto in modo netto e non avevamo l’impressione di essere competitivi. Questa estate, invece, nel confronto con queste formazioni siamo riusciti a migliorare le nostre performance e sono arrivati segnali più che positivi. Abbiamo fatto due stage importanti con il Brasile, che è arrivato in Italia con la formazione composta da atlete del biennio 2003-2004 quindi più grandi delle nostre ragazze, e con la Polonia. Con il Brasile abbiamo giocato quattro partite notevoli e siamo riusciti a vincere l’ultima; con la Polonia, che lo scorso anno ci ha messo in difficoltà, abbiamo visto come la nostra competitività sia cresciuta. Altro test importante in vista dell’Europeo è stata la partecipazione all’EYOF al quale hanno preso parte le prime sei nazionali dell’ultima rassegna continentale, oltre alla Slovacchia che ospitava la manifestazione e alla squadra che ha sostituito la Russia. Un’anteprima dell’Europeo che ci apprestiamo ad affrontare e che si è concluso con la vittoria della medaglia d’oro da parte delle nostre ragazze. Il primo oro per questa formazione in una competizione internazionale che rappresenta un passaggio importante in un percorso proficuo e promettente ».

Sabato inizierà il percorso della Nazionale Under 19 femminile all’europeo di categoria.

« L’obiettivo come sempre è quello di vincere. Siamo l’Italia e non possiamo permetterci di mettere le mani avanti, sicuramente saremo una delle squadre da battere per le altre formazioni, ma se faremo le cose nel modo giusto potremo sicuramente dire la nostra. Tra le cose più formative nel percorso di crescita di un atleta c’è sicuramente l’attitudine di giocare le partite che contano, penso ai quarti, alle semifinali e alle finali. Dico sempre alle ragazze che è importante guadagnarsi l’accesso alla seconda fase delle competizioni per avere la possibilità di affrontare questo tipo di sfide che permettono una crescita dal punto di vista mentale e che portano l’atleta ad affrontare situazioni e dinamiche che non è possibile ricreare in allenamento ».

LE 14 AZZURRINE-

Viola Passaro, Dominika Giuliani e Anna Bardaro (Imoco Volley); Ilaria Batte, Lisa Esposito e Omonigho Princess Atamah (Volleyrò CDP Roma); Manuela Ribechi, Julia Ituma e Giulia Viscioni (Pallavolo Scandicci); Arianna Gambini (Sc. Pallavolo Anderlini Modena); Nausica Acciarri (Azzurra Volley Firenze); Nicole Modesti (Pro Victoria Pallavolo); Matilde Munarini (Volley Millenium Brescia); Virginia Adriano (Chieri 76 Volleyball).

LO STAFF-

Marco Mencarelli (primo allenatore), Gaetano Gagliardi (secondo allenatore), Giancarlo Chirichella (assistente allenatore), Mauro Fedele (medico), Sandro Gennari (fisioterapista), Tommaso Magnani (preparatore atletico), Lorenzo Librio (scoutman), Elena Colombo (team manager).

IL CALENDARIO-

Pool I – Macedonia del Nord, Polonia, Italia, Slovenia, Grecia, Finlandia.

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

1a Giornata – 27 agosto 2022

Ore 15.30 Italia – Slovenia

Ore 18.00 Polonia – Grecia

Ore 20.30 Finlandia – Macedonia del Nord

2a Giornata – 28 agosto 2022

Ore 15.30 Italia – Polonia

Ore 18.00 Grecia – Finlandia

Ore 20.30 Slovenia – Macedonia del Nord

3a Giornata – 29 agosto 2022

Ore 15.30 Finlandia – Italia

Ore 18.00 Polonia – Slovenia

Ore 20.30 Macedonia del Nord – Grecia

4a Giornata – 31 agosto 2022

Ore 15.30 Polonia – Finlandia

Ore 18.00 Slovenia – Grecia

Ore 20.30 Italia – Macedonia del Nord

5a Giornata – 1 settembre 2022

Ore 15.30 Finlandia – Slovenia

Ore 18.00 Grecia – Italia

Ore 20.30 Macedonia del Nord – Polonia

Pool II – Turchia, Serbia, Croazia, Romania, Svizzera, Olanda

Jane Sandanski Arena - Skopje

1a Giornata – 27 agosto 2022

Ore 15.30 Serbia – Svizzera

Ore 18.00 Turchia – Olanda

Ore 20.30 Croazia – Romania

2a Giornata – 28 agosto 2022

Ore 15.30 Olanda – Svizzera

Ore 18.00 Romania – Serbia

Ore 20.30 Turchia – Croazia

3a Giornata – 29 agosto 2022

Ore 15.30 Svizzera – Romania

Ore 18.00 Croazia – Olanda

Ore 20.30 Serbia – Turchia

4a Giornata – 31 agosto 2022

Ore 15.30 Olanda – Romania

Ore 18.00 Turchia – Svizzera

Ore 20.30 Croazia – Serbia

5a Giornata – 1 settembre 2022

Ore 15.30 Romania – Turchia

Ore 18.00 Serbia – Olanda

Ore 20.30 Svizzera – Croazia

Semifinali 5° - 8° posto – 3 Settembre 2022

Jane Sandanski Arena - Skopje

Ore 12.00 (JWF-31) 3ª Pool I – 4ª Pool II

Ore 14.30 (JWF-32) 3ª Pool II – 4ª Pool I

Semifinali 1° - 4° posto – 3 settembre 2022

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

Ore 17.00 (JWF-33) 1ª Pool I – 2ª Pool II

Ore 19.30 (JWF-34) 1ª Pool II – 2ª Pool I

Finali 7° - 8° posto e 5° - 6° posto – 4 settembre 2022

Jane Sandanski Arena - Skopje

Ore 12.00 Perdente JWF-31 – Perdente JWF-32

Ore 14.30 Vincente JWF-31 – Vincente JWF-32

Finale 3° - 4° posto – 4 settembre 2022

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

Ore 17.00 Perdente JWF-33 – Perdente JWF-34

Finale 1° - 2° posto – 4 settembre 2022

Sport Center Boris Trajkovski - Skopje

Ore 19.30 Vincente JWF-33 – Vincente JWF-34