L'Under 20 supera il Brasile in amichevole

MONTEPRANDONE (ASCOLI PICENO)- La Nazionale Under 20 maschile, impegnata in uno stage con il Brasile, ha vinto il primo dei quattro test match in programma. Questa sera, presso il Palazzetto dello Sport “Colle Gioioso” di Monteprandone (AP), gli azzurrini si sono imposti 3-0 (25-20, 25-23, 25-17) sulla Nazionale Under 21 brasiliana aggiudicandosi anche i due set supplementari (25-21, 25-19).