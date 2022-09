Mondiali: capitan Giannelli carica gli azzurri

LUBIANA (SLOVENIA)- Questa sera la Nazionale Maschile conoscerà l’avversaria dei quarti di finale dei Mondiali 2022 in programma mercoledì 7 settembre alle ore 17.30. La gara tra i campioni olimpici transalpini di Andrea Giani e il Giappone di Philippe Blain, infatti, decreterà chi affronterà Giannelli e compagni tra due giorni all’Arena Stozice. Il match che varrà l’accesso alle semifinali sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Action e in diretta web su Rai Play, Rai News e Now oltre che su volleyballworld.tv. Gli azzurri, nel frattempo, stanno proseguendo la loro preparazione e questa mattina hanno tenuto la loro doppia seduta di allenamento (palla e pesi). Il programma di giornata prevede nel pomeriggio la sfida tra Olanda e Ucraina e in serata, appunto, Francia-Giappone.

LE PAROLE DEL CAPITANO SIMONE GIANNELLI-

« La nostra preparazione sta continuando nel migliore dei modi indipendentemente dal nome dell’avversaria che andremo ad affrontare. Ci stiamo focalizzando su tutti quegli aspetti che ci riguardano e che sarà importante avere bene in mente per affrontare l’impegno nei migliori dei modi, indipendentemente da chi avremo di fronte. Anche questa mattina abbiamo lavorato bene e avremo ancora domani per sistemare qualche piccolo dettaglio anche se è ovvio che, arrivati a questo punto, non abbiamo chissà quanto tempo per allenarci, ma è normale sia così. Ora siamo soltanto vogliosi di sapere chi affronteremo tra due giorni, d’altronde tra qualche ora lo sapremo ».

Il capitano poi prosegue:

« Fino ad ora abbiamo fatto ciò che dovevamo, ma soprattutto ciò che volevamo, è stato fino ad ora un percorso bello, nel quale abbiamo fatto vedere buone cose; dobbiamo cercare di andare avanti così anche ora che il livello continuerà ad alzarsi gara dopo gara però ovviamente questo è un fattore che ci inorgoglisce, ci dà forza e voglia di affrontare una nuova sfida ancora più difficile, quindi non vediamo l’ora di scendere in campo ».



Il regista azzurro ha poi concluso:

« Il match contro Cuba è stato un test importante, in certe gare può capitare di trovarsi in svantaggio perché gli altri sono bravi come lo sei tu e proprio in certi momenti bisogna essere bravi a rimanere focalizzati sul proprio gioco con la massima determinazione senza mai mollare che poi è quello che abbiamo fatto con Cuba riuscendo poi a spuntarla proprio nel finale e quello è l’atteggiamento che dovremo avere sempre. Le squadre sono tutte forti, a questo punto non è importante chi affronteremo, la sfida è più con noi stessi che con gli altri perché questo tipo di atteggiamento ci permetterà di capire realmente le nostre ambizioni e dove possiamo arrivare in questo torneo così importante ».

OTTAVI DI FINALE-

Slovenia (2) vs Germania (15): 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-22)



Italia (3) vs Cuba (14): 3-1 (25-21, 21-25, 26-24, 25-18)



USA (8) vs Turchia (9): 3-2 (25-21, 25-17, 22-25, 19-25, 15-12)



Polonia (1) vs Tunisia (16): 3-0 (25-20, 25-15, 25-20)



5/9 ore 17.30 Lubiana: Olanda (7) vs Ucraina (10)



5/9 ore 21 Lubiana: Francia (6) vs Giappone (11)



6/9 ore 17.30 Gliwice: Serbia (4) vs Argentina (13)



6/9 ore 21 Gliwice: Brasile (5) vs Iran (12)

I QUARTI DI FINALE-

7/9 ore 17.30 Lubiana: Italia contro vincente Francia (6)-Giappone (11)



7/9 ore 21.00 Lubiana: Slovenia contro vincente Olanda (7)-Ucraina (10)



8/9 Gliwice: Polonia – USA



8/9 Gliwice: vincente Serbia (4)-Argentina (13) contro vincente Brasile (5)-Iran (12)