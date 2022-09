LUBIANA (SLOVENIA)- Ancora buoni ascolti in tv per Giannelli e compagni nonostante la gara sia iniziata alle ore 17.30. Questi i dati auditel registrati su Rai 2: 776 mila con uno share del 7,6%. Per quanto riguarda, invece, SKY Sport 1: la media è stata di 208 mila spettatori.