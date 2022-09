Europei U.20: l'Italia batte la Polonia e vince la Pool I

MONTESILVANO (PESCARA)- Altro netto successo della Nazionale Under 20 che questa sera si è imposta per 3-0 (25-18, 26-24, 25-14) sulla Polonia e ha chiuso al primo posto la Pool I ai Campionati Europei di categoria in corso a Montesilvano e Vasto in Abruzzo.

Carattere, grinta e ottimo gioco hanno caratterizzato la prova dei ragazzi di coach Matteo Battocchio nel quinto impegno della rassegna continentale.

Gli azzurrini torneranno in campo sabato, sempre nel Palazzetto di Montesilvano, per disputare la semifinale con la Bulgaria che ha chiuso al secondo posto la Pool II.

Per questo quinto e ultimo impegno nella Pool I il tecnico Matteo Battocchio rimescola le carte e cambia il sestetto iniziale facendo scendere in campo Boninfante-Iervolino in diagonale, Orioli e Porro schiacciatori, Balestra e Volpe al centro e il libero Laurenzano.

Il tecnico Mateusz Grabda per la Polonia sceglie lo starting six con la diagonale Kubicki-Nowik, gli schiacciatori Szymendera e Sliwka, i centrali Majachrzak e Kufka e il libero Hawryluk.

Ottimo approccio del match da parte degli azzurrini che si portano sul +4 (6-2) inducendo la panchina della Polonia a chiamare time out. Lo stop al gioco non sortisce l’effetto sperato: un attacco vincente di Porro vale il 9-3 per l’Italia, Volpe (ace) e Iervolino consolidano il vantaggio sul +8 (12-4). Gli azzurrini continuano a imporre il proprio gioco, mantengono gli avversari a distanza (17-9) e vincono agevolmente il primo set (25-18).

E’ l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del secondo parziale (6-6). La Polonia riesce a portarsi sul +2 (6-8) e a mantenere il vantaggio (8-10). Gli azzurrini riescono a ristabilire l’equilibrio (10-10) e la partita prosegue punto a punto (16-16). E’ l’Italia a trovare il nuovo allungo (18-16) e a mantenersi sul +2 (22-20). Nel finale la Polonia ricuce (22-22) e si va ai vantaggi (24-24). La maggiore determinazione di Boninfante e compagni permette all’Italia di portarsi sul 2-0 (26-24).

Il terzo set vede ancora l’Italia protagonista: Volpe e Porro (ace) a segno portano gli azzurrini sul +3 (6-3), la Polonia prova a rientrare (7-6), ma è decisa la ripartenza dei ragazzi di coach Battocchio che piazzano il break che vale il +5 (11-6). La Polonia fatica a trovare il giusto assetto, si disunisce e gli azzurrini capitalizzano (15-8) e continuano a rimanere in vantaggio (16-12). I polacchi non riescono a contenere il buon gioco di Boninfante e compagni che allungano ulteriormente e conquistano set e partita (25-14).

I PROTAGONISTI-

Matteo Battocchio (Italia)- “La cosa importante questa sera era metterci alla prova. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, i campioni del mondo in carica, e volevamo vedere a che punto fossimo nei loro confronti. Abbiamo visto che ce la possiamo giocare. Questa sera hanno funzionato diverse cose, se dovessimo giocare di nuovo in finale contro di loro sarà sicuramente una partita diversa. Questa gara ci ha dimostrato che siamo tra le migliori quattro formazioni d’Europa. La forza di questo gruppo è rappresentata dal fatto che è composto da grandi giocatori: alcuni ragazzi hanno già fatto esperienze importati e altri che si accingono a fare esperienze importanti. Credo che tutti abbiano un futuro roseo davanti. In questa estate siamo cresciuti tutti, anche dal punto di vista umano, e il nostro ruolo è quello di accompagnarli per un pezzo di strada per poi lasciare che siano loro a spiccare il volo. Domani faremo un po’ lavoro, studieremo bene i nostri avversari e cercheremo di capire cosa possiamo fare in più. Qualcosa di meglio si può sempre fare. Noi siamo l’Italia e dobbiamo affrontare tutti a viso aperto e dobbiamo provare sempre a vincere”.

Riccardo Iervolino (Italia)- « E’ stato bellissimo partire e chiudere da ‘titolare’ questa partita. Aspettiamo che Alessandro (Bovolenta, ndr) si riprenda, ma siamo una squadra e chiunque è chiamato a scendere in campo dà sempre il massimo. La partita di questa sera è andata molto bene, soprattutto in ricezione perché loro spingevano molto al servizio, e siamo molto contenti. Ci portiamo a casa il primo posto nella Pool e aspettiamo la semifinale. Conosciamo la Bulgaria perché l’abbiamo già affrontata e cercheremo di non farci cogliere impreparati. Sabato come sempre scenderemo in campo per fare del nostro meglio ».

IL TABELLINO-

ITALIA-POLONIA 3-0 (25-18, 26-24, 25-14)

ITALIA: Orioli 6, Balestra 10, Boninfante 4, Porro 10, Volpe 9, Iervolino 13; Laurenzano (L), Penna 1, Fanizza, Staforini, Roberti. Ne: Ambrose, Eccher, Bovolenta (L). All. Battocchio.

POLONIA: Szymendera 5, Kufka 5, Nowik 10, Silwka 9, Majchrzak 5, Kubicki 1; Hawryluk (L), Bilinski, Ratajewski 4, Kedzierski (L). Ne: Olszewski, Czerny, Nowak, Gawel. All. Grabda.

ARBITRI: Maia (POR), Kovacevic (MNE)

DURATA SET: 23’, 29’, 20’

ITALIA: 5 a, 10 bs, 8 mv, 17 et

POLONIA: 2 a, 13 bs, 6 mv, 23 et.

CALENDARIO E RISULTATI-

Pool I – Italia, Polonia, Serbia, Slovacchia, Francia e Slovenia

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

1ª Giornata – 17 settembre 2022

Ore 15.00 Serbia – Francia 3-0 (27-25, 25-22, 25-23)

Ore 17.30 Polonia – Slovacchia 3-1 (25-21, 21-25, 25-14, 25-8)

Ore 20.00 Slovenia – Italia 0-3 (25-27, 18-25, 16-25)

2ª Giornata – 18 settembre 2022

Ore 15.00 Serbia – Polonia 0-3 (21-25, 17-25, 17-25)

Ore 17.30 Slovacchia – Slovenia 0-3 (16-25, 19-25, 26-28)

Ore 20.00 Francia – Italia 3-2 (21-25, 18-25, 25-23, 25-23, 15-13)

3ª Giornata – 19 settembre 2022

Ore 15.00 Slovenia – Serbia 3-0 (25-18, 25-22, 25-11)

Ore 17.30 Polonia – Francia 3-0 (25-20, 25-21, 25-23)

Ore 20.00 Italia – Slovacchia 3-0 (25-20, 25-15, 25-17)

4ª Giornata – 21 settembre 2022

Ore 15.00 Polonia – Slovenia 3-2 (20-25, 25-19, 23-25, 25-19, 15-12)

Ore 17.30 Francia –Slovacchia 3-1 (25-17, 25-15, 18-25, 29-27)

Ore 20.00 Serbia – Italia 0-3 (22-25, 19-25, 19-25)

5ª Giornata – 22 settembre 2022

Ore 15.00 Slovenia – Francia 3-2 (19-25, 25-23, 25-20, 21-25, 15-12)

Ore 17.30 Slovacchia – Serbia 3-2 (20-25, 16-25, 36-34, 25-21, 15-11)

Ore 20.00 Italia – Polonia 3-0 (25-18, 26-24, 25-14)

Pool II – Belgio, Repubblica Ceca, Portogallo, Bulgaria, Finlandia e Grecia

Pala BCC - Vasto

1ª Giornata – 17 settembre 2022

Ore 15.00 Portogallo – Grecia 2-3 (23-25, 25-19, 28-26, 22-25, 10-15)

Ore 17.30 Repubblica Ceca – Finlandia 3-1 (25-15, 19-25, 25-19, 25-22)

Ore 20.00 Bulgaria – Belgio 0-3 (17-25, 19-25, 22-25)

2ª Giornata – 18 settembre 2022

Ore 15.00 Portogallo – Repubblica Ceca 3-0 (25-21, 27-25, 25-20)

Ore 17.30 Finlandia – Bulgaria 2-3 (30-28, 17-25, 25-20, 23-25, 9-15)

Ore 20.00 Grecia – Belgio 0-3 (19-25, 23-25, 24-26)

3ª Giornata – 19 settembre 2022

Ore 15.00 Bulgaria – Portogallo 3-1 (25-22, 21-25, 25-19, 25-23)

Ore 17.30 Repubblica Ceca – Grecia 3-0 (25-22, 25-11, 25-23)

Ore 20.00 Belgio – Finlandia 3-1 (19-25, 25-22, 26-24, 25-22)

4ª Giornata – 21 settembre 2022

Ore 15.00 Repubblica Ceca – Bulgaria 1-3 (25-15, 20-25, 18-25, 23-25)

Ore 17.30 Grecia – Finlandia 1-3 (16-25, 25-20, 16-25, 18-25)

Ore 20.00 Portogallo – Belgio 2-3 (27-25, 22-25, 25-23, 24-26, 12-15)

5ª Giornata – 22 settembre 2022

Ore 15.00 Bulgaria - Grecia 3-0 (25-17, 25-21, 29-27)

Ore 17.30 Finlandia – Portogallo 3-2 (21-25, 25-20, 25-27, 25-14, 15-12)

Ore 20.00 Belgio – Repubblica Ceca 1-3 (22-25, 22-25, 29-27, 24-26)

Semifinali 5°-8° posto – 24 settembre 2022

Pala BCC - Vasto

Ore 17.30 – JMF31 – 3ª Pool I – 4ª Pool II

Ore 20.00 JMF32 – 3ª Pool II - 4ª Pool I

Finali 5°-8° posto – 25 settembre 2022

Pala BCC - Vasto

Ore 9.30 Perdente JMF31 – Perdente JMF32

Ore 12.30 Vincente JMF31 – Vincente JMF32

Semifinali 1°-4° posto – 24 settembre 2022*

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 17.30 – JMF33 - Italia - Bulgaria

Ore 20.00 – JMF34 - Belgio - Polonia

Finale 3°-4° posto – 25 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 17.30 Perdente JMF33 – Perdente JMF34

Finale 1°-2° posto – 25 settembre 2022

Palazzetto dello Sport Corrado Roma - Montesilvano

Ore 20.00 vincente JMF33 – Vincente JMF34

* gli orari potrebbero subire variazioni

LE CLASSIFICHE-

Pool I: 1. Italia (4 vinte, 1 perse, 13 punti); 2. Polonia (4 v, 1 p, 11 pt); 3. Slovenia (3 v, 2 p, 9 pt); 4. Francia (2 v, 3 p, 6 pt); 5. Serbia (1 v, 4 p, 4 pt); 6. Slovacchia (1 v, 4 p, 2 pt).

Pool II: 1. Belgio (4 v, 1 p, 11 pt); 2. Bulgaria (4 v, 1 p, 11 pt); 3. Repubblica Ceca (3 v, 2 p, 9 pt); 4. Finlandia (2 v, 3 p, 6 pt); 5. Portogallo (1 v, 4 p, 6 pt); 6. Grecia (1 v, 4 p, 2 pt).