Ufficializzate sedi e pool della VNL 2023

ROMA- La FIVB ha reso sedi e pool della Volleyball Nations League 2023 . Le 16 formazioni partecipanti per ciascun sesso si affronteranno in diverse sedi in tutto il Mondo prima delle finali che incoroneranno vincitori e vincitrici.

NAZIONALE FEMMINILE -

Il percorso della nazionale femminile di Davide Mazzanti ripartirà proprio da Ankara (Turchia), dove lo scorso anno trionfò nelle Finals. Le azzurre, dunque, dal 30 maggio al 4 giugno saranno in Turchia. Nel secondo weekend di gare, dal 13 al 18 giugno, il gruppo azzurro volerà a Hong Kong (Cina), mentre nella terza ed ultima settimana di gare della fase preliminare, in programma dal 27 giugno al 2 luglio, Sylla e compagne raggiungeranno Suwon (Corea del Sud).

Le Finali si terranno dal 12 al 16 luglio con la sede di gioco che verrà annunciata a dicembre.

NAZIONALE MASCHILE -

I campioni del mondo di Ferdinando De Giorgi, esordiranno ad Ottawa (Canada) nella prima settimana di gare in programma dal 6 all’11 giugno. Dal 20 al 25 giugno invece, Giannelli e compagni voleranno a Rotterdam (Olanda), per poi concludere il loro percorso a Pasay City (Filippine) dal 4 al 9 luglio.

Le Finali sono in programma dal 19 al 23 luglio con la sede di gioco che verrà annunciata a dicembre.

I nomi delle avversarie e il calendario verranno resi noti in seguito; come nella precedente edizione ciascuna nazionale affronterà 4 partite per ogni settimana di gara.

TORNEO FEMMINILE-

Week 1 (Ankara, Turchia) 30 maggio - 4 giugno



Turchia, Italia, Usa, Serbia, Thailandia, Polonia, Corea del Sud, Canada



Week 2 (Hong Kong, Cina) 13-18 giugno



Cina, Turchia, Repubblica Dominicana, Olanda, Italia, Canada, Polonia, Bulgaria



Week 3 (Bangkok, Thailandia) 27 giugno – 2 luglio



Thailandia, Brasile, Giappone, Olanda, Italia, Croazia, Canada, Turchia

TORNEO MASCHILE-

Week 1 (Ottawa, Canada) 6-11 giugno



Canada, USA, Argentina, Italia, Cuba, Germania, Olanda, Brasile



Week 2 (Rotterdam, Olanda) 20-25 giugno



Olanda, Polonia, Italia, Serbia, USA, Iran, Germania, Cina



Week 3 (Pasay City, Filippine) 4-9 luglio



Giappone, Cina, Slovenia, Brasile, Polonia, Italia, Olanda, Canada